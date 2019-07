A dos milímetros del dolor

Padecimientos. Pese a recomendaciones, la mayor parte de la población mexicana no tiene el hábito de cuidar su piel. Acorde con el Instituto Nacional de Cancerología, ésta es una de las razones por las que se han incrementado hasta en 500 por ciento los nuevos casos de cáncer de piel. #RetoMiSalud

Cualquier persona que sea expuesta a los rayos del sol está en riesgo de padecer cáncer de piel.

Este tumor maligno se desplaza con facilidad a través del torrente sanguíneo, con lo que en poco tiempo puede provocar metástasis. Especialistas advierten que cualquier lesión en la piel que tenga más de un color es motivo para consultar al dermatólogo, ya que afirman que el médico de primer contacto no está entrenado para hacer la correcta valoración clínica.

Las señales de un “punto canceroso” en la piel son relativamente claras, ya que un lunar benigno es simétrico, tiene un solo color, sus bordes están definidos y nunca crece, hasta podría parecer que fue dibujado de manera intencional.

Por el contrario, si el lunar, protuberancia o lesión tiene más de un color y se asemeja a una mancha es motivo de consulta inmediata con el dermatólogo, sobre todo si ésta sangra, ya que podría sospecharse de un tumor maligno que además es metastásico, es decir, se expandirá a otros órganos. Cabe destacar que en el caso del cáncer de piel (melanoma), la evolución es rápida, ya que este tumor no es detectado fácilmente por el sistema inmune, por lo que los anticuerpos no generan resistencia para detenerlo.

Aun con diagnóstico y tratamiento, el melanoma es un tumor que cuando se detecta tardíamente puede cobrar la vida del paciente en un lapso de tres a seis meses. En este sentido los dermatólogos recomiendan evitar visitar cualquier clínica que no sea operada por un especialista certificado, ya que es común observar a pacientes a los que les removieron el tumor de forma rudimentaria y que en pocos meses el área afectada se expande considerablemente.

Pese a que el melanoma representa el cuatro por ciento de todos los tumores malignos, es responsable de 80 por ciento de las muertes por cáncer en piel. En México tiene una incidencia del 1.3% del total de pacientes con cáncer; sin embargo, y acorde con la Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en México esta enfermedad tiene una evolución de casi 500% en los últimos años.

Especialistas advierten que el melanoma es el tipo de cáncer más severo, y que se puede detectar cuando el punto sospechoso cambia de tamaño, forma, color o textura… “puede ser de uno o varios colores, está deforme y tiene aspecto desagradable”. En México, el subtipo más frecuente de esta neoplasia es el melanoma lentiginoso acral. Representa aproximadamente 8% del total de casos de melanoma y se manifiesta en la piel de las palmas, plantas y por debajo de las uñas.

Cuidado de la piel. Estar en el lugar equivocado a la hora inapropiada pueden ser las condiciones que detonen el cáncer de piel, ya que basta con que los rayos ultravioleta alteren la información genética de las células cutáneas para que éstas se descompongan y se conviertan en tumorosas.

Si esto sucede, la lesión en la piel podría tener una superficie de poco más de un centímetro de diámetro y dos milímetros de profundidad, con lo que podría estar iniciando la cuenta regresiva en la vida de la persona afectada. El crecimiento o evolución del tumor podrá acelerarse si el paciente mantiene una dieta rica en carbohidratos, pues el azúcar es uno de los alimentos predilectos del cáncer; de igual forma, el cuadro clínico se complica cuando el sistema inmunológico está comprometido con enfermedades como VIH/sida, hepatitis, diabetes, entre otras.

Hasta hace unos años, las personas que desarrollaban melanoma avanzado tenían una expectativa de vida no mayor a los seis meses, pues las herramientas con las que contaba el oncólogo eran la cirugía y la quimio y radioterapia, las cuales además de no extender los días del paciente, también merman su calidad de vida. Cabe recordar que tanto la quimio o la radioterapia son tratamientos no selectivos que al mismo tiempo que eliminan las células cancerosas, también hacen lo mismo con las que están sanas, por lo que el paciente es confinado a efectos adversos.

En la actualidad, la industria farmacéutica ha sumado a las alternativas del tratamiento del cáncer la inmunoterapia oncológica, la cual grosso modo, consiste en fortalecer el sistema inmune del paciente para contrarrestar a las células cancerosas. Aunque de manera conservadora la industria afirma que esta terapia es el cuarto pilar en el tratamiento del cáncer, quizá puede ser lo más cercano a una cura, ya que cuando logra contrarrestar al tumor maligno —por lo menos en el caso del melanoma—, la sobrevida del paciente pasa de los tres a los seis meses, hasta los cinco años, e incluso se citan casos de éxito como el del expresidente estadunidense Jimmy Carter, a quien se le declaró libre de cáncer. Una de las razones por las que la inmunoterapia oncológica puede representar mayores beneficios en comparación de los esquemas tradicionales es porque las células cancerosas tienen tres características: 1) son anaerobias; 2) no toleran el calor; y 3) se expanden cuando el sistema inmune está deprimido. Por lo tanto, al fortalecer al sistema inmunológico se logra una mejor oxigenación de la sangre y con ello se rompe la cadena que sostiene y fortalece a los tumores malignos. Sin duda, lo mejor será consultar a su médico oncólogo.

¿Dónde acudir?

En tu ciudad de origen, encuentra al médico dermatólogo con certificación renovada en el Consejo Mexicano de Dermatología

Sitio: www.consejomexicanodermatologia.org.mx

Correo: contacto@consejomexicanodermatologia.org.mx

Twt: @consejomexderma

FB: @ConsejoMexicanoDermatologia

Tel: (0181) 8348 1465 y 1276 3074

Fundación Mexicana para la Dermatología

Sitio: www.fmd.org.mx

Tel: (0155) 5682-2545

Usa protector solar

La exposición intermitente a los rayos del sol es una de las causas por las que se genera el melanoma. Si tienes dudas, pregunta al dermatólogo cuáles son los mejores protectores solares, ya que ésta es la mejor vía de prevención.

* “Busca el punto”, Campaña de detección

Lunes 15 de julio de 2019

Horario: de 10:00 a 16:00 Hrs.

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

Sólo derechohabientes

Toma nota

La regla del ABCDE del melanoma

Ante el creciente incremento de casos de cáncer en piel, los dermatólogos sugieren estar alerta ante la aparición de cualquier lunar, y en caso de observar alguno de estos cambios, se deberá acudir con el especialista:

Asimetría: La mitad del lunar no corresponde con la otra.

Bordes: El contorno del lunar es irregular.

Color: El lunar no tiene un color uniforme.

Diámetro: El lunar mide más de 6 milímetros.

Evolución: El tamaño y forma del lunar cambian constantemente.