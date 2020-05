A finales de mayo se definirá si concluye la Serie A en Italia

A finales de mayo, se determinará si la temporada 2019-20 de la Serie A se reanuda o si bien se cancela de manera definitiva, expresó el ministro de Deporte italiano, Vincenzo Spadafora.

Pese a que se retomaron algunas actividades la víspera, todavía se desconoce si el futbol italiano podrá terminar la campaña y evitar las millonarias pérdidas económicas que causaría no reanudar la temporada del futbol italiano de la Primera División.

"El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que Francia y suspender, pero yo no quiero esto", explicó a un diario milanés.

Los 20 clubes de la Serie A acordaron unánimemente concluir con la temporada, mientras la Federación Italiana de Futbol (FIGC) trabaja en el desarrollo de un protocolo destinado a salvaguardar la salud de los jugadores, cuerpos técnicos y personal, en caso de poder reiniciar el torneo a puerta cerrada.

En tanto se define la situación obligada por la pandemia del coronavirus, los equipos de la Serie A regresan gradualmente a las prácticas individuales, como el Sassuolo, que este lunes fue la primera escuadra en regresar a los entrenamientos en sus instalaciones.

ijsm