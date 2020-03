$800 mil millones, la cartera vencida de Tandas del Bienestar

La cartera vencida del programa federal Tandas del Bienestar asciende a casi 800 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Durante 2019 se repartieron a pequeños negocios 2,139.2 millones de pesos, pero sólo se ha podido recuperar el 63 por ciento, detalló Graciela Márquez, secretaria del ramo.

El plan consiste en otorgar créditos sin intereses, papeleo ni garantías por 6 mil pesos, los cuales deben pagarse con la devolución mes a mes de 500 pesos.

Tanto Márquez como el presidente Andrés Manuel López Obrador llamaron a los beneficiarios a completar el reembolso del dinero prestado, condición para solicitar un segundo crédito de 10 mil pesos.

“Estoy seguro que aumentará la tasa de recuperación, hago un llamado a que se responda, se actúe de manera responsable y los que reciben los créditos hagan un esfuerzo, que paguen y no queden mal”, dijo el mandatario, mientras la secretaria expresó:

“Esperamos que con la invitación que desde acá hacemos al pago de la tanda, para completar los seis mil pesos de repago, haya la posibilidad de acceder a un segundo crédito en condiciones similares”.

Las tandas otorgadas el año pasado fueron 356 mil 540 y, se vislumbra, aumentarán a 453 mil para 2020, con una cantidad disponible de 3 mil 400 millones de pesos: 2 mil 500 millones del presupuesto ordinario y 900 millones recuperados de los préstamos.

“Poco más del 70 por ciento fueron destinadas al sector de las mujeres, la edad con mayores beneficios es de 30 a 49 años y más del 90 por ciento de los negocios tienen más de un año de haberse instalado”, describió Rocío Mejía, Coordinadora del programa.

Tandas del Bienestar fue una de las propuestas favoritas de la 4T en el primer año de la administración: en el censo practicado por servidores de la nación, más de 5.2 millones de personas se mostraron interesados, aunque sólo una mínima parte fue favorecida: el 7 por ciento.

Para este año, indicó Márquez, se sumarán a los beneficiarios 200 mil chicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes no lograron permanecer en la empresa, negocio o taller en los cuales se capacitaron.

“Son muchachos que han terminado sus 12 meses de adiestramiento y deseen emprender un negocio; los vamos a apoyar con un microcrédito y van a recibir capacitación”.

El de los tanderos no fue el único sector apremiado por AMLO, también el de los inscritos a Sembrando Vida.

“No pierdan la oportunidad -les dijo-, porque este año van a ser contratados más de 400 mil sembradores que están recibiendo un apoyo, un jornal para que siembren y cultiven sus parcelas”.

“No deben perder el tiempo, no es levantarse tarde e ir al campo o al trabajadero una media hora, una hora, y ya regresar a la hamaca. Ahí sí que aplica: ‘Compañera, compañero, escucha, en la hamaca no se lucha’. Hay que trabajar, aprovechar el tiempo, qué tal se les haga a los conservadores y regrese el régimen de corrupción; ya esos programas no existirían, los borrarían”.

OPCIÓN DE JÓVENES

*De los 900 mil chicos inscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2019, el 50 por ciento se quedarán a donde los capacitaron.

*Un 20 por ciento de la mitad restante recibirá microcréditos.

*Y para el otro 30 por ciento se constituirá una bolsa de trabajo en la STPS, con la idea de mantenerlos activos en lo laboral.

LOS DATOS

BENEFICIARIOS DE TANDAS PROYECTADOS PARA 2020

*200 mil jóvenes

*175 mil dueños de micronegocios con acceso a créditos de 10 mil pesos

*100 mil personas nuevas