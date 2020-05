A la espera… por el coronavirus

Mientras autoridades federales y locales piden quedarse en casa, hay quienes no pueden porque quieren o deben estar pendientes de los hospitalizados, a la espera de la noticia positiva o no.

Las imágenes de lo que ocurre en hospitales de la Ciudad de México conmueven. En el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, decenas de personas esperan a un familiar que padece este virus.

Algunos de ellos llevan consigo amuletos, cruces, pocas o ninguna pertenencia; así los sorprendió el virus que ataca al mundo entero.

Y en este hospital las horas pasan, las familias van y vienen; algunas personas salen rebosantes de victoria con quien cayó en cama, saben que vencer al COVID es todo un éxito.

Otros no corren con la misma suerte y reciben la terrible noticia; entonces el panorama empeora y la situación resulta más complicada. Mientras autoridades federales y locales piden quedarse en casa, hay quienes no pueden porque quieren o deben estar pendientes de los hospitalizados, a la espera de la noticia positiva o no.