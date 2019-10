“A los niños no les preguntan qué sienten cuando migran”

"En México son pocas las editoriales que se arriesgan a incluir en sus catálogos a escritores bilingües porque no hay públicos consolidados. De las 68 lenguas originaras que tenemos, 31 están en riesgo de desaparecer, no en cien años sino en cinco o diez, el que se publiquen obras en mixteco, chontal o me’phaa es abrir brecha y generar públicos”, comenta en entrevista Nadia López García, autora de El Tren / Tikuxi Kaa, poemario en tu’un savi y español editado por Almadía.

La obra que se presentará en el Feria Internacional del Libro de Oaxaca el martes 22 de octubre a las 16:00 horas, y que fue ilustrada por el artista Cuauhtémoc Wetzka, habla de los recuerdos que conservan los niños después de migrar.

“Soy hija de migrantes y a mi primer año de vida dejamos la Mixteca Alta de Oaxaca para ir a San Quintín, Baja California. Durante ocho años pasé de una escuela a otra cada seis meses, porque mis papás cambiaban de casa porque se acababa la fresa y tenían que ir a pizcar pepino o chile”, recuerda la autora.

Con el paso de los años, se dio cuenta que nada permanecía en ella, sólo los recuerdos de sus amigos y de las distintas escuelas.

“Este libro surge tanto de vivencias personales y de un taller con niños en el Museo Infantil de Oaxaca, quienes en su mayoría vivieron una migración interna, que dejaron sus poblados para llegar a la ciudad”, señala.

Nadia López García expresa que a los niños no se les pregunta qué sienten cuando migran.

“No se nos pregunta qué estamos dejando, hacia dónde vamos, entonces empecé a trabajar con estos niños en talleres de creación literaria y el referente de ellos siempre inicia con la frase ‘mi abuela me decía’, ‘mi tío me decía’ o ‘cuando estaba en mi pueblo’. Me di cuenta que la memoria en la migración es aquello que nos permitía regresar al lugar de origen”, señala.

Por ello, la autora, que recibió el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017, comenta que su libro también es una apuesta a que la literatura infantil aborde el tema de la migración.

“Existe mucha literatura sobre migración, sobre los estudios de remesas y de los principales lugares de asentamientos pero no tenemos estudios donde se les pregunte a los niños qué están sintiendo. El corazón de este poemario es el retorno, desde la memoria, a un primer lugar”, enfatiza.

VERSOS FUNDACIONALES.

Uno de los poemas de Nadia inicia así: Todo nació del agua / y a ella volveremos, / dice mi abuela con su voz de nube.

¿Por qué la naturaleza es el eje narrativo de los poemas?, se le pregunta. “Es un poemario muy acuático y húmedo porque tiene que ver con relatos del origen del mundo mixteco”, responde.

Nadia López García comenta que su proceso de escritura se relaciona con la mitología mixteca.

“Nuestro relato de fundación del mundo habla de una peña que se abre, una gran piedra de donde brota un río y de ahí un árbol. A partir de eso, empieza a poblarse de verde y arriba de ese árbol nacemos nosotras, los hijos e hijas del tu’un savi”, comenta.

¿Por qué usas el tren como el vehículo de la memoria?, se le interroga a la autora. “A mis padres les tocó viajar mucho en tren y adentro se formaba una especie de familia porque viajábamos días enteros, entonces en el tren generaba una comunidad”, señala.

En Oaxaca, agrega, el tren fue un fenómeno. “¿Cuántos recorridos hizo el tren y cuántas memorias no se llevó?, Pienso cada vagón como un poema y el rancho que los liga es la memoria. Por ejemplo, en Oaxaca aún hay una asociación de ferrocarrileros que se reúne y cuenta anécdotas, lo cual es un hermoso ejercicio”, indica.