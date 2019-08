A Love Electric revive la experiencia musical

“Lo más complicado es hacer que tu música suene ante tantas modas que existen, más aún cuando te mantienes en lo clásico y en esa parte que creo, se ha perdido un poco”, mencionó Todd Clouse, fundador y guitarrista de la banda A Love Electric, en entrevista con Crónica.

Con nueve años de trayectoria han experimentado con ritmos y géneros: rock, jazz, funk y “algunos toques de música tradicional. Al no estar tan encasillados en algo, tenemos la oportunidad de crecer, de traspasar fronteras y sobre todo, de poder abarcar un mayor público”, dijo.

“Pero más allá de eso, creemos que es algo que nos gusta. En A Love Electric, todos somos músicos experimentados y eso le da un plus, cada uno pone su esencia. Por otro lado, rescatamos la esencia de tocar música en vivo, con músicos verdaderamente preparados, y la gente lo agradece, porque no tenemos nada de pista y demás, estamos vivos para todos”, agregó.

Para conmemorar casi una década, ofrecerán un concierto especial el próximo 30 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde tendrán invitados como John Medeski y Trayuda Jazz Band.

“Son referentes de la música que nosotros hemos elegido por convicción, por eso, formarán parte importante de esta noche, el público podrá ver una fusión de sonidos, colores y más. Será un deleite entre lo musical y cultural, que es una combinación perfecta”, aseguró.