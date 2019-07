A Ocho Columnas: Una satírica remembranza sobre el cuarto poder

A Ocho Columnas, ocurre en la redacción de El Mundo, el supuesto “Mejor Periódico de México” a mitad del siglo XX. Que nos introduce a la historia de Carlos, un joven reportero que aún vive con la idílica idea de ser el periodista con un desbocado amor por su vocación. Sin embargo, pronto estará frente a frente con una frustrante realidad que nunca pudo vislumbrar.

Ésa es la premisa de una de las puestas en escena más reconocidas del 2018, y que hoy, da marcha a una breve segunda temporada. El mensaje es claro, una crítica al modus vivendi de los grandes medios de comunicación que durante mucho tiempo vivieron a expensas de intereses personales, económicos y de poder. Un tiempo donde los consorcios de la información eran catalogados cómo el cuarto poder.

Con un elenco imperdible compuesto por: Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander-Katz, Alondra Hidalgo, Pedro de Tavira Egurrola, José Carriedo y Arnoldo Picazzo. Bajo la dirección y adaptación de Fernando Bonilla, hacen de un tema crespo y pesado, una síntesis cargada de humor que hace aún más valioso el ejercicio crítico de A Ocho Columnas.

José Carriedo, quien encarna el papel de Carlos habló con Crónica sobre el proceso creativo detrás de su personificación sobre el escenario: “Siempre me he sentido atraído hacía este texto de Novo. Abordar la relación de poder que existe entre la prensa y la política es algo que siempre me ha interesado”.

“El caldo de cultivo para hacer a Carlos viene de mi experiencia de vida, mi hermano es periodista y siempre fui muy cercano a su proceso de crecimiento, me acerqué mucho a sus maestros y leí algunos de los más grandes periodistas que han existido. Carlos sobre el escenario está concebido a través de los textos de Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa y Ryszard Kapuscinski, en especial de éste último. Su frase ‘Las malas personas no pueden ser buenos periodistas’ es con la que sustenté la personalidad de Carlos”, enfatizó el actor.

A Ocho Columnas es un breve ejercicio de reflexión sobre los medios y su relación con el poder. En un momento superlativo de nuestra historia es importante dudar de todo y tener en claro, que, más que nunca, información es poder.

“Me gustaría decirle al público que reflexionen, que critiquen, que tengan presente la historia de nuestro país a través de las décadas y cómo nos han manipulado en pro del interés de unos cuantos. Quiero que tomen su derecho, que es ver y vivir el teatro, nos merecemos un pueblo con arte”, concluyó José Carriedo.

La obra se presentará en el Centro Cultural del Bosque del 1 de julio al 6 de agosto, todos los lunes y martes a las 20:00 horas.