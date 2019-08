¿A qué te saben los años ochenta?

Como sus padres, los niños de los ochenta fueron consumidores habituales de aquellos pastelitos industrializados que le competían con la fuerza de la ventaja publicitaria a los panes de dulce que, en tiempos en los que todavía menudeaban las panaderías buenas y renombradas. Twinkys, Pingüinos, Gansitos y Submarinos eran clásicos que todo mundo conocía y había probado al menos una vez en su vida. Los años sesenta olían a pastelitos de esos, a veces enriquecidos con las estampas que venían dentro, para llenar el álbum del momento: desde series de TV hasta los grandes momentos de la historia nacional. De las estampas a los barquitos para armar, de los barquitos a las calcomanías, la pastelería de producción masiva estaba en todos lados, enriquecida con los Chocorroles, los Pipuchos, los Negritos de los setenta. ¿Es que en la siguiente década se podía inventar algo nuevo, con sabores tan identificados y consolidados en el gusto de los chamacos mexicanos?

Claro que se podía. Los que fueron niños en aquella década, tan convulsa para el país, no dejaron, por eso, de ser buenos consumidores de cualquier cantidad de novedades en materia de golosinas, que evolucionaban para mantenerse en la primera fila del gran escaparate publicitario.

En materia de pastelillos, el intento se hizo: Marinela brillaba con sus Bombonetes y una marca conocidísima por sus galletas, Gamesa, intentó competir con Flipy, relleno de mermelada y malvavisco, que, tal vez, se parecía muchos a otro clásico: el Bubulubu.

Así, los Chupirules dejaron de ser solamente blancos con chispitas de sabor, y se volvieron pirulíes de caramelo macizo con un vago sabor a piña y un pretencioso tono chocolatoso; un producto muy popular, el Paletón Corona, que venía de hacer las delicias de las generaciones anteriores, tuvo que competir con las Paletas Payaso (“pa-pa-pa-payaso”, cantaban las paletas en el comercial televisivo), y muchísimos dulces, pequeños, modestos, baratos y por eso mismo siempre a la mano, empezaron a sentir la presión de las nuevas golosinas.

Poco a poco, los popotes rellenos de chochitos, las pastillas Aciditas, de colores pastel, las popularísimas pulpas de tamarindo, que venían empacadas en sobres de plástico grueso, o las ollitas –“tarritos”, también les decían- empezaban a ser menos socorridas.

Y es que muchas marcas conocidas pusieron la creatividad por delante, para no quedarse atrás en los gustos de los golosos de la época. Tutsi, que originalmente producía chiclosos de chocolate que le peleaban el mercado a los Kori, empezó a producir sabores novedosos, con la misma consistencia. Así empezó a rebasar a los clásicos Bocati o a los indispensables Sugus, que agregó sabores menos afortunados a su catálogo. Lo mismo le ocurrió a los Chicles Motita, que empezó a inventar sabores menta, hierbabuena y algunas otras cosas más que no emocionaron para nada a la infantil clientela. El atractivo de los Motita seguía siendo su artificiosísimo y buenísimo sabor plátano, y el tuttifruti. Con esos dos se podía hacer lo que indicaba el comercial respectivo en los ochenta: “Es muy sencillo/ basta un soplido/ y de tu boca /una bomba grande, grande surgirá”. Ese era el encanto. Con un buen par de Motitas, salían excelentes y enormes globos de chicle.

Los Selz Soda, los Mamut, las Salvavidas seguían vendiéndose en las tienditas de los rumbos de todo el mundo, pero habían llegado las Palelocas, las Chipiletas. Los Piedrulces (como con una década de atraso) y unas curiosas paletas hexagonales de Luxus que intentaban mezclar la mercadotecnia de actualidad con una de las preferencias indiscutibles de los niños mexicanos: los dulces enchilados.

Importados por los inmigrantes japoneses que llegaron a México en la primera mitad del siglo XX, todas las variantes del chamoy llegaron para quedarse, y ningún experimento mercadológico ha sido capaz de desbancarlos de las preferencias nacionales. En cambio, las Lunetas –pastillas de chocolate cubierto de dulce de colores- vieron cómo llegaban los Confitones –lo mismo, pero con cacahuate dentro- a ganarles terreno. Unos pequeños empaques de fritura de maíz y queso, los Bofitos, se quedaron atrás en la carrera cuando apareció el gran invento de la década para los creadores de Sabritas: los Cheetos.

En materia de frituras, papas, chicharrones y botanas varias, el catálogo se amplió: ya no bastaban los chicharrones de harina; aparecieron, en las pequeñas bolsitas de unos pocos gramos que eran criticadas constantemente por el Instituto Nacional del Consumidos, “auténtico” chicharrón de cerdo, acompañado de su bolsita de una salsa muy popular en aquellos años, la Búfalo, y causaron furor las Catsupapas. Con sagacidad, Sabritas se dio cuenta de que en los ochenta ya no había espacio para sus dulzones comerciales con resonancias hippies y pacifistas —“quisiera al mundo yo enseñar/ y llenarlo de amor/ sembrar mil flores de color…”— y apostó por uno de los grandes ídolos latinoamericanos de la década, Luis Miguel, para anunciar sus productos con la música de uno de sus éxitos: “Isabel”.

¿QUÉ QUIERES TOMAR? En un mundo que comenzaba a ser global, fue inevitable que los antiguos refrescos mexicanos sintieran la presión de las grandes marcas internacionales. Cambiar para sobrevivir. Por eso, las Chaparritas el Naranjo abandonaron su sabor toronja y sus panzudas botellitas para ser más accesibles al público infantil que llevaba décadas siendo su objetivo; por eso, refrescos como Mirinda, llegado a México a fines de los setenta, y Fanta, ofreciendo más sabores que su clásico “naranja” le hacían mella a los Titán y a los Mundet.

Otro clásico, el Boing en envase tetrapack, socorridísimo en todas las tiendas escolares, vio cómo llegaban el Frutsi —que, después de consumido proporcionaba una razonable “pelota” plástica— y el Chupifrut. Ambas bebidas que se colocaron de inmediato en las preferencias infantiles. La huelga que paralizó, a mediados de los 80, a la planta refresquera que producía los Pascual y las Lulú empezó a redefinir a aquella marca, tan conocida por los mexicanos, que solían llamar “pato” a la versión carbonatada, y “boing” a los refrescos que aseguraban SÍ contener pulpa de fruta. Por fin, la oleada globalizante de los derechos industriales alcanzó a la refresquera Pascual, y del mismo modo que desaparecieron para siempre sus botellas con el Pato Donald impresa, hubo que modificar a “Lulú” ´para que dejara de parecerse a la legendaria Betty Boop. Así, así, modernizándose, del mismo modo que los aún deliciosos Jarritos, algunos grandes refrescos mexicanos consiguieron sobrevivir.

Y no la tuvieron fácil en los 80, escenario de un combate global: la “guerra de las colas”, donde Pepsi y Coca-Cola se enfrentaron, con formidables estrategias publicitarias, con los personajes musicales de aquellos años, desde Michael Jackson hasta George Michael; de Tina Turner y Whitney Houston a Elton John y David Bowie. Uno de los grandes comerciales del momento, donde Michael Jackson cantaba una variación de su éxito “Billie Jean”, aseguraba que los pequeños consumidores del refresco en cuestión eran una “nueva generación”. El futuro y la modernidad parecían caber en un vaso de burbujeante refresco de cola.

ESAS ADORABLES Y DULCES IMPORTACIONES. La incipiente globalidad estaba en la tecnología, ciertamente. Pero también en algunas golosinas que tentaban y, aunque notablemente más caras que los dulces nacionales, se vendieron mucho: los caramelitos Nerds, los chicles con relleno líquido sabor a Seven Up; la goma de mascar con forma de espinaca de la que comía Popeye. Tiras de chicle, sabor naranja y uva, se vendían en un empaque donde sonreía uno de los grandes personajes de comic llegados a México en los ochenta: el Gato Garfield, en su aspecto original de felino gordo e indolente, no la cosa patilarga que Bill Davis se empeñaría en dibujar después.

¿MEJOR UN HELADO? Los sabores “aburridos”, conocidísimos, ahí seguían; pero era mejor un helado de chicle de Danesa 33; o un Raspatito, versión industrial del tradicional raspado, cuyo sabor grosella artificial fue muy socorrido, o las Paletas Vampiro, que combinaban sabor uva con algo que quería ser grosella o ciruela. Unos y otros le dejaban al consumidor la boca llena de color rojo, de ese que tardaba, por lo menos, hasta la hora de la cena, en desaparecer.

Otra de esas paletas “divertidas”, las Muppaletas, se colgaban de una animación muy popular entre los más chicos: los Muppet Babies. La preferencia por aquellas paletas —que también eran de fresa, de limón o de naranja— mostraba que la cultura de los mexicanos se estaba integrando a los grandes fenómenos multinacionales de la década. Y así seguimos.