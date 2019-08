A quien no habla, no hay quien lo escuche

A quien no habla, no hay quien lo escuche

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recurrió a un viejo principio: si hablo, me escuchan.

En contra del tono precavido (ultraprecavido deberíamos decir) con el que casi todos se dirigen al Presidente hoy en día, el gobernador tamaulipeco exigió una reunión para afrontar el tema de la seguridad pública y la operación de la Guardia Nacional en la entidad.

Y, ¿a saben? Pues resulta que ya consiguió la atención de la Federación y la deseada coordinación del Ejército con la policía estatal para efectos de la seguridad pública.

Gesto napoleónico

Porfirio Muñoz Ledo tuvo un gesto napoleónico. Él mismo, sin que alguien de Morena lo formalizara, anunció que se reelige como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

La elección todavía no se realiza pero al parecer eso es lo de menos porque Muñoz Ledo ya dijo que tienen planes para el próximo periodo de sesiones y además desdeñó la intentona del PAN por hacerse de la Mesa Directiva.

Lo que sigue es saber cómo reaccionará la oposición.

Hay quien dice que dejarán pasar a Porfirio mientras miran para otro lado y otros suponen que habrá una intentona de revuelta tomando la tribuna.

La verdad es que son pocos diputados comparados con las huestes morenistas que ya tienen a Porfirio, que de ahora en adelante posará con la mano dentro de la casaca, como El Corso.

Viejo truco

Morena recurrirá al viejo truco de la encuesta.

Esta vez será para elegir a su nuevo dirigente nacional, un proceso que ya despunta álgido y peligroso para la unidad partidista.

La propuesta, lo adivinó usted, es el presidente López Obrador que la soltó como no queriendo cuando asistió a la plenaria de los legisladores del partido.

Al Presidente le gustan las encuestas porque es un método en el que está invicto, no conoce la derrota. Él mismo recordó aquella encuesta del 2012 en la que venció a Marcelo Ebrard para ser candidato presidencial del PRD.

De modo que la encuesta para el próximo presidente de Morena tomará el derrotero que marque el Presidente cuando le toque a los encuestadores preguntar su opinión.

¿Quién para al CJNG?

La irrupción de pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación en la comunidad de Tepalcatepec no fue sorpresiva.

Lo anunciaron y lo cumplieron. Los autodefensas del sitio, uno de los pocos grupos que no ha sido penetrado por el CJNG, los estaban esperando con retenes en tres de las entradas del pueblo.

Los tiroteos duraron horas y fueron grabados por los pobladores atónitos desde sus casas.

La pregunta obligada es: ¿si existían amenazas creíbles por qué las fuerzas estatales y las federales no patrullaban la zona? Tal parece que fueron las últimas en enterarse. Los sistemas de inteligencia no funcionan o no existen.

La balacera del viernes en la mañana terminó pero la tensión en la zona sigue. Los convoyes con gente armada del GCJN han pasado por otras localidades de Tierra Caliente. ¿Quién les va a poner un alto?