A través de cartas, pacientes con COVID-19 se comunican con sus familiares

En un acto de solidaridad por parte de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, personal de enfermería escribe mensajes de los pacientes con COVID-19 atendidos en el Hospital General de Zona No. 27 “Dr. Alfredo Badallo García”, y los colocan en el cristal para que el área de Trabajo Social les tome una fotografía y comparta a los familiares.

Esta acción solidaria ha permitido que el núcleo familiar se mantenga informado lo que da tranquilidad a todos los integrantes. Además permite a los pacientes sobrellevar mejor su aislamiento en el hospital a través de mensajes de apoyo.

Personal de enfermería y trabajadoras sociales de este hospital ubicado en la zona de Tlatelolco, en la Ciudad de México, implementaron esta estrategia con la idea de acercar a los pacientes positivos COVID-19 a sus familias, con un intercambio de mensajes breves para contrarrestar los efectos del estrés que producen el aislamiento y la ansiedad.

Tal es el caso de Luis Gerardo quien se encuentra internado y manda una carta que a la letra dice:

“Mamá, papá, antes que nada quiero saber cómo está mi hija. Sé que es un momento difícil lo que estamos pasando, pero me están dando la opción de intubarme para ayudarme a poder respirar, quiero que ustedes me ayuden a elegir la mejor opción y si en algún caso ya no puedo despertar quiero que sepan que los amo a ustedes y a mi hija. Los quiero mucho. Gerardo”

