“A veces queremos que la literatura sea antídoto contra los engaños de la vida”

ENTREVISTA. “Este mundo tal como es no puede sobrevivir al despilfarro de los recursos naturales que son insustituibles. Una revolución de no hacer o de hacer lo menos posible, sólo lo necesario, de hacer cosas satisfactorias pero no productivas, es una rebeldía”, asevera Antonio Muñoz Molina.