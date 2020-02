“A ver, ¿qué opinaría Chepi de que toquen así a su hija?”: Malú Micher

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, Malú Micher, repudió la actitud del diputado de Morena y líder de la sección 22 de la CNTE, Azael Santiago Chepi, quien fue evidenciado en video llevando la mano de la espalda a la cintura de una mesera y lo consideró “algo muy natural”.

“No entienden, de veras, no han entendido nada …”, fustigó la también luchadora por los derechos de las mujeres.

Ante la justificación del legislador de que “es algo muy natural”, la senadora morenista retó al diputado de su partido: “A ver ¿qué reacción tendría ese diputado si así tocaran a una de sus hijas?, nada más que nos responda…”

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García también fustigó la violencia de cualquier tipo contra las mujeres y pidió al dejar a un lado las excusas y ponerse a trabajar en la implementación de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer.

Diputadas de PRI, PRD y Morena reprobaron la actitud de compañero legislador de Oaxaca. “Valdría la pena preguntarle a su esposa o a su familia para ver si realmente hay una relación de afecto y de aprecio con anterioridad para poder darle validez a lo que dice”, dijo a Crónica la diputada priista Ericka Sánchez.

Refirió que en la sesión de este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pleno camaral aprobó sancionar conductas de hostigamiento sexual en el ámbito laboral diferenciándolo del acoso sexual. Entre lo propuesto, se definió al hostigamiento como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en al ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva, además de precisar que el acoso sexual es una forma de violencia que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva. También se indica que el hostigamiento sexual será causa de rescisión de la relación de trabajo y, por último, prohibir a los patrones realizar, permitir o tolerar actos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo.

El dictamen obtuvo 442 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que el proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal del Trabajo.

Al respecto, la priista precisó que con estas reformas se atiende inmediatamente la inhabilitación de un funcionario público.

“Creo que el diputado –y cualquier funcionario o servidor público- deberían ser más cuidadosos. Nosotros estamos para fomentar y garantizar la seguridad de las mujeres en México, no para alentarla. Pierden la investidura que tienen en este momento. Somos diputados 24 horas al día y nuestra responsabilidad así lo requiere. Esta mesera y todas las trabajadoras merecen el respeto del diputado y de todos”, externó la legisladora sinaloense e integrante de la Comisión de Hacienda.

Abril Alcalá, del PRD y secretaria de la Comisión de Educación en San Lázaro, a la que también pertenece el diputado Santiago Chepi, advirtió que a ella no le parece necesariamente “natural”, porque el legislador de Morena y la mesera no son familiares.

“Yo no sé cómo puede darse con un desconocido ese tipo de contacto. Se tiene que impulsar el respeto a las mujeres desde el entendido de que no somos objetos, que puede incomodar muchísimo este tipo de contactos físicos. Sobre todo cuando hay una situación de diferencia jerárquica, porque en este caso ella es una mesera que está platicando, tratando de ser amable y eso no debe dar pie a que haya ningún acercamiento de este tipo”, señaló con tono molesto la jalisciense.

Indicó que sería interesante preguntarle al propio diputado si él no tendría inconveniente o problema si este tipo de toqueteo natural y con expresión de afecto se lo hicieran a alguna familiar.

“Yo creo que no le gustaría. Lo que hizo es enviar un mensaje a los hombres para regularizar, normalizar una actitud que a las mujeres sí nos incomoda y que lo sepa”, dijo a este diario Abriol Alcalá.

Lorena Villavicencio, de Morena y coordinadora de la Subcomisión de Violencia de Género y Feminicidio, coincidió con sus compañeras legisladores y señaló: “A ver, ¿le gustaría al diputado que eso les hicieran a sus hijas o esposa?”

Por la mañana, Villavicencio Ayala ofreció una conferencia de prensa en la que advirtió que el feminicidio es el resultado de un orden imaginado cientos de años atrás, cuando se acuñaron las jerarquías para mantener el predominio de quienes las crearon sobre los otros.

“Desde entonces esta diferenciación provocó la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas creencias otorgaron a los hombres una historia de poder, control y dominación, donde quedamos excluidas las mujeres y las niñas”, expuso.

