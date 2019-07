“A ver quién puede más”: AMLO a delincuencia organizada

El Presidente lanzó el reto a grupos criminales a los que, dijo, quitará a los jóvenes dando opciones reales para su futuro y no lujos baratos

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió atacar las causas que generan la inseguridad en Michoacán y dar más oportunidades de desarrollo a los jóvenes, luego de que admitió que no se ha podido resolver ese problema y que ello se ve reflejado en el sector salud de la entidad.

Al llegar a su segundo día de gira de trabajo por Michoacán, donde supervisa los hospitales, el jefe del Ejecutivo federal reprochó que los gobiernos anteriores, en lugar de ayudar a los jóvenes, solo los haya etiquetado como “ninis”.

En su visita al Hospital Rural de Buenavista Tomatlán, dejó en claro que ese problema de la inseguridad en esta entidad “lo vamos a enfrentar atendiendo las causas, ya no como en la política neoliberal”.

López Obrador recordó que el año pasado en ese municipio michoacano fue asesinado el presidente municipal electo, Eliseo Delgado Sánchez, y se dijo obligado a mencionar el tema de la inseguridad pese a que su visita al estado giraba en torno a la salud.

Asimismo, planteó que se debe cambiar la estrategia de seguridad, por lo que se apoyarán las actividades productivas. Además, advirtió que continuará con los apoyos a los mexicanos de escasos recursos y “si apoyar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista”.

En ese sentido, puntualizó que “vamos a ver quién puede más” para atraer a los jóvenes, si la delincuencia organizada o el gobierno dándoles opciones.

También, durante el diálogo con la comunidad del hospital rural de Buenavista Tomatlán, lamentó que las cárceles estén llenas de jóvenes; “los que pierden la vida son jóvenes. Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada”.

López Obrador concluyó esta tarde la gira de trabajo por los Hospitales Rurales del IMSS en Villamar, Paracho, Ario de Rosales, Buenavista Tomatlán y Coalcomán.