Aarón Hernán: Una discreta y sólida estrella de teatro, cine y TV

La noche de este domingo, el consejo directivo y el comité de vigilancia de la Asociación Nacional De Intérpretes (ANDI), dio a conocer el deceso del primer actor Aarón Hernán, a los 89 años, quien fue un actor consolidado del teatro, cine y televisión de México, y quien tuvo una trayectoria de más de medio siglo.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro C. Aarón Hernán, reconocido actor de cine, teatro y televisión, cuyo compromiso con la ANDA lo llevó a ocupar las Srías. de Interior y Exterior y Tesoro en varias ocasiones y ha fungir como Secretario General de 1998 al 2002. DEP”, fue el mensaje con el que se dio a conocer su deceso.

En días pasados se había hablado de su recuperación tras una caída, donde acabó obteniendo una fractura en su fémur, por el momento se desconoce si esto tuvo relevancia en el motivo de su muerte.

Primeros años. “Fue en Camargo donde di mis primeros pasos”, decía cuando se le preguntaba sobre los inicios de su vida, para referirse a aquel municipio de Chihuahua, donde nació el 20 de noviembre de 1931, bajo el nombre de Aarón Hernández Rodríguez, hijo Luz Hernández, un ganadero, y Amadita Rodríguez, quien se dedicaba al hogar.

Un día el actor dijo que desde pequeño se le dio el estar frente al público, pues participaba mucho en los eventos artísticos, “primero de la primaria, luego de secundaria y el bachillerato en Chihuahua (…) A parte cantaba, invariablemente, en las fiestas de fin de cursos”, dijo en una charla con un periódico nacional publicada en el 2009.

Era un adolescente cuando quedó huérfano de padre, por lo que su mamá se trasladó a la capital del estado, en 1956, para trabajar y sacar adelante a sus hijos. Aunque ya sabía de su vocación artística tuvo que asumir un plan de vida: “Lo primero que tenía que hacer era estudiar una carrera corta, que me permitiera resolver mis problemas económicos personales. A los 22 años así lo hice, estudié contabilidad”, dijo.

“Además me urgía trabajar porque me casé joven”, añadió el actor quien se casó al poco tiempo de llegar a la ciudad con Edith Sánchez con quién fue padre de Aarón y Edith. En ese entonces Aarón tenía 22 años y “ella tenía 17, pero nos propusimos unirnos en matrimonio con todas las de la ley. Lo hicimos por amor, no obligados por ninguna otra circunstancia”, dijo.

También en México participó el año que llegó en el Festival Dramático del Distrito Federal, como Maugham, personaje de la obra Beso de soda, del dramaturgo chihuahuense Othón Gómez. Posteriormente, tomó la decisión de vivir en la capital del país e ingresar al Instituto Cinematográfico, Teatral y Radio-Televisión (ICT), de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que dirigiera con Andrés Soler, mientras trabajaba como contador en una mueblería y luego en una constructora.

Vida teatral. El trabajo profesional como actor llegó cuando se integró a la Compañía de Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “que dirigía mi maestro Ignacio Retes. Mi labor de contador me daba para mantener a mi familia (…) Sin embargo, el maestro Retes me planteó una disyuntiva: ‘Tienes que decidirte por ser actor o contador; no puedes servir a dos amos’. Tomé el riesgo y renuncié a la chamba en la constructora”, recordó en otra charla.

En 1958 participa en otro festival con el grupo Moncell del ICT, donde protagoniza El Gesticulador, obra de Rodolfo Usigli., pero su debut se dio en la década de los cincuenta en la obra Las manos sucias, de Jean Paul Sartre. Entre los principales papeles que ha estelarizado se encuentran Hernán Cortés, León Toral, Jesús, el padre de los hijos de Sánchez y Lorenzo de Medicis.

Participó así en puestas en escena clásicas como Romeo y Julieta, de William Shakespeare; Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand; Un tigre a las puertas, de Jean Giradoux, y La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Pero también de autores mexicanos destacan Juan Pérez Jolote, Los hombres del cielo, Corona de luz, El juicio, Los hijos de Sánchez y Águila real, entre otros.

Salto a la TV. Ernesto Alonso lo vio en la obra Moby Dick y lo llamó para trabajar en la televisión debutando en la telenovela La mentira (1965), que le dio gran fama. Fue a la televisión a la que le entregó gran parte de su obra con más de 35 telenovelas en su trayectoria.

Entre los títulos en los que participó se encuentran: El derecho de nacer (1966), Pasión gitana (1968), Más allá de la muerte (1969), El carruaje (1972), Ven conmigo (1975), Pasiones encendidas (1978), Leona Vicario (1982), El amor nunca muere (1982), El vuelo del águila (1994), Imperio de cristal (1994), Marisol (1996), La antorcha encendida (1996), Pueblo chico, infierno grande (1997), Desencuentro (1997), Laberintos de pasión (1999), Rayito de luz (2000), Salomé (2001), Vivan los niños (2002), Corazones al límite (2004), Amarte es mi pecado (2004), Barrera de amor (2005), Tormenta en el paraíso (2007) y Sortilegio (2009).

Sin embargo, cabe decir que al actor también le tocó ser parte del nuevo boom de las series televisivas con calidad cinematográfica con papeles en series como Adictos, Mujeres asesinas, Tiempo final, Vecinos y Los simuladores.

Paso por el cine. Su paso por el cine también fue destacado al formar parte de casi una treintena de títulos, la mayoría de ellos trabajados entre los años 60 y 70. Su primer papel fue en 1963, como parte de La risa de la ciudad, de Gilberto Gazcón, aunque el que le hizo ganar el respeto de este sector fue Viento negro (1965), de Servando González.

Algunos de los filmes más destacados de su carrera son Llovizna (1977), de Sergio Olhovich; Arrullo de Dios (1966), de Alfonso Corona; Nuevo mundo (1976), de Gabriel Retes; Presagio (1975), de Luis Alcoriza; Longitud de guerra (1976), de Gonzalo Martínez Ortega; Renuncia por motivos de salud (1976), de Rafael Baledón; Chin-chin El Teporocho (1975), de Gabriel Retes; Emiliano Zapata (1979), de Felipe Cazals, Mariana, Mariana (1987), de Alberto Isaacs, y Reclusorio III (1999), una de las últimas películas de Ismael Rodríguez, por citar algunas.

Otros detalles. En 1986, recibió la Medalla “Virginia Fábregas” por sus 25 años ininterrumpidos de trabajo actoral. Ha participado en la vida sindical de su gremio, a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El actor ocupó las secretarías de Interior y Exterior y Tesoro en varias ocasiones y fungió como Secretario General de 1998 al 2002.

En 2012 participó en los melodramas Un refugio para el amor, en la que dio vida a un juez. En teatro actuó en Ser es ser visto, en la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección de Luis de Tavira. Al año siguiente participó como el villano Don Vicente Cáceres, en la telenovela De que te quiero, te quiero, bajo la producción de Lucero Suárez y protagonizada por Livia Brito y Juan Diego Covarrubias.

A mediados de 2018, el histrión acudió a La Casa del Actor, la cual se encuentra en la Ciudad de México, todo después de perder la exclusividad con Televisa y quedar sin trabajo.