Abogado de Billy Álvarez: “Garcés no es vicepresidente legal”

José Luis Nassar Peters, representante legal de Guillermo Álvarez, aseguró que Víctor Garcés no es parte de la Cooperativa de Cruz Azul, pues fue expulsado en 2011, y por lo tanto no puede ejercer funciones como vicepresidente. “Para poder ostentar (el puesto de vicepresidente), debes ser socio de la Cooperativa. No existen facultades de Víctor Garcés para ostentarse como lo hizo”, señaló el abogado en entrevista con ESPN.

Nassar aclaró que se debe esperar la postura de Billy Álvarez, quien romperá el silencio en los próximos días.

Mientras eso sucede, ayer en La Noria volvió a manifestarse un grupo de aficionados cruzazulinos que están en contra de los cambios que se dieron en la Máquina Celeste, al grado de lanzarle billetes —especiales del Cruz Azul— a la camioneta del nuevo técnico Robert Dante Siboldi.