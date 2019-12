Abraham Ancer finaliza 33 en el Abierto de Australia

El mexicano Abraham Ancer, con tarjeta de 72 golpes y par de campo para un total de 283 strokes, finalizó en el sitio 33 del torneo Abierto de Australia, por lo que no pudo defender con éxito la corona obtenida el año pasado en The Australian Golf Club de Sidney.

El mexicano Abraham Ancer, con tarjeta de 72 golpes y par de campo para un total de 283 strokes, finalizó en el sitio 33 del torneo Abierto de Australia, por lo que no pudo defender con éxito la corona obtenida el año pasado en The Australian Golf Club de Sidney.

Durante la cuarta y última ronda, el tamaulipeco cometió tres bogeys en los hoyos 2, 9 y 14, y logró birdies en las banderas 3 y 18, para 72 golpes, uno bajo par.

Pero el deporte brinda siempre una nueva oportunidad y el mexicano la tendrá en la Presidents Cup, en donde es el primer tricolor que integra el equipo Internacional que competirá ante el de Estados Unidos, con su capitán Tiger Woods, sobre el campo del The Royal Melbourne Golf Club.