Abraham y Manuel construyen sueños en miniatura con el arte hasta los huesos

Diseñan, moldean hueso, lijan, pulen, detallan. Ése es el trabajo diario que los hermanos Abraham y José Manuel Ruiz Salazar hacen para plasmar con precisión, en trozos de fémur de res, rostros de diablos, vírgenes, pastores, borregos, ángeles y niños Jesús … Nacimientos completos. Esculpen la vida y la muerte.

Gracias al fino movimiento que entrelazan sus manos y dedos para construir personajes e historias en “su mármol blanco” y con la ayuda de algunos taladros, pulidores y herramientas que utilizan los técnicos dentales, ellos planean cada detalle para construir obras de arte en miniatura.

Su trabajo minucioso permite la creación de piezas que van de los cuatro a los 12 centímetros de alto. Sin embargo, menciona que han “hecho nacimientos en cáscara de nuez, de pistache, de capulín (donde los personajes miden hasta 2.5 milímetros)”, platica Abraham Ruiz, quien vive y tiene su taller en Nezahualcóyotl.

A pesar de que han realizado distintas figuras, lo que caracteriza el trabajo de estos artesanos de raíces oaxaqueñas, es su habilidad para crear calaveras, demonios y nacimientos.

Para elaborar las piezas, ellos acuden a las carnicerías o rastros, seleccionan las mejores piezas, las limpian e imaginan qué trazos deberán realizar para lograr una figura única. Abraham asegura que no dibujan sobre el hueso, sino realizan su trabajo a “mano alzada” y es así como ellos han diseñado nacimientos de tres piezas con la Sagrada familia (José, la Virgen y el niño Jesús) y actualmente terminaron uno de 28 piezas, que es el más grande que han elaborado.

Abraham comenta que este trabajo es apasionante para él y “el no trabajar un día (hace que sintamos que) nos hace falta algo. Yo luego me despierto y tengo un cuaderno blanco donde bosquejo mis sueños porque de pronto despierto con la ansiedad de querer venir a esculpir, pero no puedo hacerlo a las tres de la mañana, pero siempre hay una necesidad… No lo quiero llamar vicio, pero es una necesidad”.

La historia del gusto por este tipo de artesanía en la familia Ruiz se remonta a la década de finales de los 70, cuando Roberto Ruiz (1928-2008), padre de Abraham y Manuel, además de tallar en madera sus esculturas, comenzó a tallar en este material óseo que para él era como mármol.

Poco a poco, comenzó a destacar en su trabajo y don Roberto, reconocido en 1988 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la modalidad de “Artesanía Popular”, realizó algunas piezas para la Reina Isabel II y expresidentes como Miguel de la Madrid o personajes como Carlos Monsiváis, el cual, Abraham Ruiz calcula, acumuló cerca de mil piezas hechas por su padre.

El señor Roberto Ruiz heredó a sus hijos el talento y la pasión. Abraham aún recuerda cómo quedó enamorado de este oficio desde la primera vez: “A la edad de cuatro años, un día me desperté y escuché el ruido de algo. No sabía bien qué era. Fui caminando por el pasillo de casa al lugar donde estaba laborando (su papá) en un banco, estilo restirador. Me paré en un tronco que ponemos el pie para descansar. Ahí me paré de puntitas y lo primero que me recibe es el rostro de un ser del que emanaba de su cabeza unos cuernos, cabello largo, nariz aguileña, cejas hacia arriba, con expresión de furia, enorme boca y colmillos”.

Por ello, el artista de piezas miniatura menciona que creció “entre calacas y ángeles”, conviviendo con la vida y la muerte. Gracias a las enseñanzas y pasión de su padre, forjaron su propia carrera y ahora llevan más de 30 años construyendo sus sueños sobre hueso.

Uno de sus primeros reconocimientos fue en 2011, cuando ganaron premio de nacimientos en el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). Sin embargo, entre sus reconocimientos más recientes, se encuentran uno que recibieron en 2016, cuando resultaron ganadores en la convocatoria de la primera edición de De Principio a Fin. Tradiciones Populares Mexicanas. José Manuel Ruiz ganó el tercer lugar en la creación de nacimientos “Miniaturas no mayores a 7 centímetros”: cuatro piezas talladas en hueso con base de madera.

Abraham Ruiz también obtuvo el tercer lugar por su creación “Baile”, un retablo catalox (madera yucateca) y base de hueso tallado, en la categoría “Barro al natural, bruñido, policromado y decorado con engobes minerales, barro vidriado sin plomo, mayólica, talavera y cerámica de alta temperatura”.

“El artista contemporáneo mexicano, consideró que su pasión es el trabajo, pero en cada uno dejamos lágrimas, sudor, sangre. No estamos en cumpleaños por estar trabajando”, asegura.

Entre sus proyectos para este 2020 está convertir parte de su taller en una sala de exhibición de hueso, a mediados de año, donde los asistentes podrán conocer la historia de su padre, Roberto Ruiz, como escultor y el trabajo de los hermanos a través de una galería y estudio. Este proyecto contará con el apoyo del Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl y Fomento Cultural Banamex, entre otras instituciones.