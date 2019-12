Abre CCUT muestra sobre la libertad del Kolëctiv.feat.

Las alas no las necesitamos solamente quienes estamos en prisión, sino quienes estamos libres. Tenemos que volar, salir de nuestros problemas y por eso la pintura es indispensable, expresó Moisés Bucio, miembro de Kolëctiv.feat, el colectivo de arte del Reclusorio Norte que presenta la exposición De Ícaros y Alas, libertad desde la cárcel en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT).

La muestra reúne 30 obras entre fotografías intervenidas, pinturas y esculturas, realizadas por personas privadas de su libertad y exreclusos que forman parte de Kolëctiv.feat. “Es una invitación a reflexionar profundamente sobre dónde estamos parados con respecto a la libertad, nuestros cuerpos y cómo somos frente al otro”, señaló Lulú Sánchez Puig, artista plástica y coordinadora del colectivo.

Durante la inauguración, Ricardo Raphael de la Madrid, director del CCUT, cuestionó si la sociedad tiene la capacidad de mirar de forma distinta a poblaciones a las que no ve ni escucha, señalando que el no hacerlo es el principal problema que nos ha llevado a la violencia. “Nos hemos pelado, matado, desaparecido y descuartizado, pero la única manera de empezar a construir paz es acogiendo a quienes son invisibilizados”.

“Estamos en una sociedad que invisibiliza, que es ciega y sorda; que no está escuchando las historias de quienes después de pasar por prisión regresan a casa y tienen mucho que enseñarnos; no estamos escuchando a quienes están tras las rejas y que probablemente sepan mucho más que el resto del país de cómo traer la paz y construir comunidad”.

“La experiencia humana es más grande que nuestras normas y paradigmas. Por ello, la realidad, como la entendemos hoy, debe ser intervenida”. Kolëctiv.feat.

OBRA. La exposición se conforma por dos series: Libertad, que muestra los primeros trabajos realizados por el colectivo en el que se intervinieron fotografías con acrílico, tinta china, pastel oil, gouache, hoja de plata y otro; así como Ícaros y Alas, en el cual los artistas a través del yeso y cinta adhesiva industrial recrearon sus torsos y les colocaron alas.

“Todos estamos marcados por un expediente, nos dicen que vamos a ser criminales todo el tiempo y siempre nos están llamando a firmar juzgado, procesado y sentenciado. Yo escogí mis hojas donde dice sentencia para crear las plumas de mis alas. Al irlas recortando me decía “ésta es tu sentencia” hasta que terminé mis alas con todo mi expediente y comencé a pintarlas para decir: no soy un delincuente, me gusta la pintura y el arte, es de lo que vivo”, dijo Alejandro Sandria, artista de Kolëctiv.feat.

La pieza El señor PET fue realizada por Arturo, que todavía está interno, explicó Sánchez Puig. “Arturo quiso hacer sus alas y estaba pensando en cómo hacerlas y se dio cuenta de que por donde caminaba, en el propio reclusorio, estaba lleno de PET, él dice que cada cinco pasos que daba había una botella y se dio cuenta que le PET es invisible, que está tirado y olvidado como ellos. El señor PET es el dolor de la invisibilidad, pero con un corazón porque es un ser humano”.

Respecto a las fotografías, añadió que es de suma importancia que los reclusos puedan reconocerse y sentir el paso del tiempo a través de ellas ya que “es a partir del reconocimiento que ellos cambian”.

“En el reclusorio no hay espejos ni vidrios porque pueden ser utilizados como armas, entonces poder verme después de siete años es como reencontrarme a mí mismo porque adentro estás conviviendo entre puro hombre y ahí todos somos iguales, no hay identidad. Cuando me vi después de tantos años, ni me reconocí”, puntualizó Alejandro Sandria.