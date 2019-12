Acereros, a reafirmar su defensiva contra el novato Murray

Acereros de Pittsburgh intentará reafirmarse en zona de calificación como uno de los mejores equipos comodines de la Conferencia Americana, en su visita a Cardenales de Arizona.

Una vez más, Pittsburgh no contará ni con el corredor James Conner ni con el receptor Juju Smith-Schuster, aunque tendrán al pasador Devlin Hodges.

La ofensiva no ha sido el punto fuerte del equipo de Mike Tomlin, ya que la defensiva es la segunda mejor de la liga en balones robados con un total de 30, y cuentan con el defensivo del mes de noviembre, T. J. Watt.

Pittsburgh (7-6) no puede darse el lujo de perder, debido a que Tennessee (7-6) lleva la misma marca y Oakland (6-6) e Indianápolis (6-6).

Arizona (3-8) es último de la división NFC Oeste y sin esperanzas de avanzar a postemporada, pero intentarán cambiar su imagen tras ser borrados la fecha pasada por Carneros de Los Ángeles 34 a 7.