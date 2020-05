Aclara Sheinbaum cifras de muertos y hospitalizados por COVID-19

Claudia Sheinbaum afirmó que pese a una ligera disminución en el número de hospitalizados, aún no puede ser considerado de manera oficial como una baja real.

La capital del país atraviesa por el pico estimado más alto de la pandemia de Coronavirus, sin embargo, de acuerdo con datos proporcionados por el gobierno local, el número de pacientes hospitalizados e intubados en la CDMX ha tenido una ligera disminución.

No obstante, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno explicó que este decremento aún no puede ser considerado de manera oficial como una baja real, que de cuentas que la ciudad está en camino de superar la emergencia sanitaria.

Por otro lado, contrario a la reducción en el número de hospitalizados e intubados, el número de muertes a causa del virus si se ha disparado con el paso de los días, pues tan solo el día de ayer la capital registró 92 muertes en tan sólo 24 horas.

"Hay una pequeña disminución en los últimos dos días, en el caso de hospitalizados, sin embargo, no queremos todavía sacar conclusiones, sino seguir informando, y ya si esto se vuelve una tendencia, pues ya significaría que verdaderamente se están disminuyendo el número de hospitalizaciones", mencionó.

Y agregó: "Siempre puede haber un cambio entre el número de hospitalizaciones que se reportan cada día, un cambio relacionado con el horario, a la hora que se reporta, que no se incluyan algunos datos. Entonces, para saber si es tendencia tenemos que esperar, por lo menos, cinco, seis días, para poderlo reportar de esa manera".

La mandataria local también informó que la ciudad sigue dentro del rango de hospitalización proyectada por medio de un modelo epidemiológico realizado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX

LLEGAN VENTILADORES Y MÉDICOS. Aunado a esto la ciudad recibió 60 ventiladores por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que serán distribuidos entre los hospitales que mayor demanda de pacientes de COVID-19 y otros centros médicos que los requieran.

Sheinbaum detalló que, aunque el número total de ventiladores donados fue de 80, el gobierno local decidió proporcionar 20 al estado de Baja California específicamente a Tijuana, ya que es en esta ciudad donde el número de casos ha presentado un incremento acelerado.

"Veinte de estos ventiladores serán enviados a Baja California, en particular en Tijuana que tiene una situación en particular de mayor número de contagios y no tienen la capacidad hospitalaria, las Unidades de Cuidado Intensivo que tiene la Ciudad, y que nosotros fuimos ampliando esta capacidad, entonces esos 20 ventiladores decidieron enviarse a Baja California”, dijo.

Sheinbaum también agradeció el apoyo que la metrópoli a recibido por parte del gobierno de Cuba, luego de que gracias a un convenio de colaboración entre ambas naciones a la CDMX llegaron varió médicos cubanos dispuestos a colaborar de manera inmediata en la atención a pacientes de COVID-19.

havh