Aclaran dudas sobre el protocolo para velorios de personas que fallecen por coronavirus

Para evitar desinformación y aclarar dudas, la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco (Coprisjal) dio a conocer cuál es el protocolo para el tratamiento de una persona que fallece por coronavirus.

Los familiares de las personas que fallezcan por coronavirus en el estado podrán ver a su familiar y despedirse de él, pero no podrán tocarlo, de acuerdo con el protocolo que estableció la Coprisjal.

El jefe del Departamento de Salud Ambiental de la Coprisjal, Eduardo Catalán Domínguez, indicó que la medidas deberán aplicarse en los hospitales y en la salas de velación.

"Los familiares pueden verlo en el propio cuarto. Lo único que se va a pedir a los familiares es que no podrán acercarse al cuerpo, no podrán tocarlo, no podrán darle un beso o un abrazo. Normalmente las personas tocan a su familiar fallecido, en este momento estaría prohibido, no lo podrán hacer y obviamente, todas estas personas deben de tener sus precauciones debidas, por lo menos tener un cubrebocas y una bata, para estar lo más cercano al paciente pero sin tocar al cadáver", detalló el doctor Catalán.

Añadió que en el protocolo se estableció que el velorio debe ser rápido y con un número limitado de personas para conservar la sana distancia. Este punto aplicará para todos los servicios funerarios de todas las causas de muerte, durante la emergencia sanitaria.

"Que quede claro: no es por el tema de que el fallecido haya tenido como causa de muerte la infección por coronavirus, sino que debe hacerse el velatorio de forma muy rápida o limitada del número de personas que asisten y la inhumación o cremación debe hacerse en el menor tiempo posible, no por el tema del origen de la muerte de la persona sino por prevenir aglomeraciones y la posibilidad de contagios comunitarios", expresó el médico.

Catalán Domínguez indicó que los protocolos están bien establecidos y son los que recomiendan organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Añadió que se debe dar una despedida al familiar respetando los derechos humanos de la persona difunta, con dignidad y con calidez.

"No entremos en pánico, ni hay que alarmarse por las personas que fallecen por coronavirus. No estigmaticemos a las personas que fallecen por esta enfermedad. Hay que tratarlo como cualquier otro cuerpo, darle todo el respeto posible a sus derechos humanos y con toda la dignidad posible”, precisó.

Las principales precauciones se deben tomar por parte del personal médico y los empleados técnicos de la funeraria, quienes son los únicos que pueden manipular al cadáver.

El protocolo cuando una persona fallece por coronavirus es el siguiente:

En el hospital el personal médico que atiende al paciente debe manejar el cuerpo con equipo de protección personal (guantes, bata de manga larga, delantal impermeable, googles, protector facial o mascarilla N-95 o cubrebocas. Debe evitar retirar sondas o material de drenaje.

Los familiares más cercanos pueden ver el cuerpo en la habitación del hospital, pero está prohibido tocar el cuerpo, abrazarlo o besarlo y deberán usar cubrebocas y bata.

El cadáver debe ser envuelto en una bolsa especial.

El cuerpo se lleva al mortuorio.

El hospital entrega el cuerpo al servicio funerario que elijan los familiares y lo colocan dentro de un ataúd o féretro.

El cuerpo se traslada a las instalaciones de la funeraria. El personal de la funeraria debe hacer la mínima manipulación del cadáver.

La velación debe hacerse de forma rápida (1 a 3 horas según lo decidan los familiares) con un número limitado de personas para evitar contagios comunitarios.

El féretro puede estar abierto, pero sin tocarlo.

La familia decide si el cadáver se incinera o se sepulta.

Se tendrá que prescindir de llevar el cuerpo a templos o iglesias.

