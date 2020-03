Acosta, Plaza y Sansores son primeros en la siembra

Los mexicanos Briseida Acosta, Brandon Plaza y Carlos Sansores fueron sembrados como número uno en sus respectivas gráficas en el Torneo Preolímpico Continental de Taekwondo a disputarse entre el 11 y 12 de marzo en el Palacio de los Deportes de Heredia, Costa Rica. Ahí se repartirán plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El comité organizador de la justa preolímpica dio a conocer que los cabezas de serie fueron designados por su ranking, de acuerdo a sus resultados continuos desde 2016.

Acosta, en la categoría de +67kg, medallista mundial de bronce y campeona panamericana en Lima, encabeza la lista de su gráfica, seguida de la puertorriqueña Crystal Weekes, oro en JCC Barranquilla 2018.

Sus rivales serán Katherine Rodríguez (DOM), Carolina Fernández (VEN), Leonor Esteban (NIC), Keyla Ávila (HND), Yamitzy Carbonell (CUB) y Megan Lawrence (TyT).

En -49kg la también mexicana Daniela Souza, no fue sembrada, pero su presea de oro en Lima 2019 la coloca como candidata para llegar a la final. En esta categoría parten como favoritas Talisca Reis (BRA) y Andrea Ramírez (COL), el resto de competidoras son Riccy Talbott (HND), Julissa Diez (PER), Carmen Muñoz (ECU), Virginia Dellán (VEN), Victoria Stambaugh (PUR), Yuliana Pedroza (GTM), Solansh Vargas (NIC), Sofría Tournier (ARG), Mónica Pimentel (ARB), Josipa Kafadar (CAN) y Jireh Hurtado (BOL).

Brandon Plaza encabeza los -58kg, seguido de Lucas Guzmán (ARG), sus rivales a vencer son Jefferson Ochoa (COL), Yohandri Granados (VEN), Joan Núñez (PUR), Elvio Costas (BOL), Franco Moreno (PER), Dylan Iturra (CHI), Jorge Martínez (NIC), Adrián Miranda (ECU), Arnold Barahona (SAL) y Vicente Rabbin (HON).

Carlos Sansores en +80kg tendrá como principal adversario a Rafael Alba (CUB), ambos son medallistas mundiales, pero no pueden descartar a Jonathan Healy (EU), campeón en JP de Lima 2019. También estarán Carlos Rivas (VEN), Martín Sio (ARG), Marco Escobar (SAL) Marc Bergeron (CAN) y Christian Suh (HTI). Los mexicanos viajan este domingo a Costa Rica.