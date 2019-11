Actrices de Narcos: “La violencia viene desde nuestra casa”

Paulina Gaitán, Teresa Ruiz y Mayra Hermosillo son tres de las actrices que forman parte de Narcos, serie que ha llevado la historia del narcotráfico a otro nivel en cine y televisión. Las tres conversaron con Crónica sobre el papel de las mujeres en historias que han marcado el rumbo de Latinoamérica.

“Es una exploración que tenemos como actrices y mujeres, porque representamos a personas vivas y con una explosión de decir lo que se siente, de la fuerza que han tenido y eso nos hace unir fuerzas, a pesar de ser algo intangible, nos lleva a vivir una vida que no es la nuestra”, declaró Mayra.

Es una de las series más aclamada por la crítica y la audiencia, ya que cuenta de manera realista la historia de los cárteles colombianos, y cómo es que México ha sido parte de su estructura y bagaje a la hora de posicionar la droga, que de primera mano ha sido la cocaína.

“Me da más miedo la realidad que la ficción, Narcos representa la situación y los problemas de los movimientos que se han dado han dado en Colombia, Estados Unidos y claro, nuestro México. Es importante tocar estos temas y lo que sucede en nuestra casa, aquí no se trata de venir a glorificar a nadie, simplemente contamos lo que está sucediendo”, expresó Gaitán.

Continuó: “es necesaria la reflexión como seres humanos y el entender que la violencia no sólo viene del narco, esa violencia se da entre un hombre y una mujer, desde el matrimonio, nuestras familias, desde que éramos pequeños, desde entonces ya vivíamos en un ambiente muy violento”.

“Así que aquí vemos las distintas capas de la violencia en la vida real, por eso, la reflexión nos ayudará a hacerla notar en la sociedad y así poder generar una justicia y no pensar sólo en uno mismo”, agregó.

Para darle mayor autenticidad a esta serie A&E, además de que decidió doblar al protagonista Wagner Moura para ver su interpretación con un acento paisa, generó para su campaña de marketing un tema musical colombiano, creado por Mauricio Arcas, exintegrante del reconocido conjunto venezolano Los Amigos Invisibles.

“Sí son historias de nosotros y Narcos particularmente me gusta por que es contada en nuestra lengua, y nuestros personajes hablan como lo que somos, mexicanos, colombianos y sin tener que crear lenguajes. La lengua es muy importante y más si se trata de contar historias que se recorren el mundo”, concluyó Teresa.

A&E emitirá por primera vez en televisión de paga, todos los episodios y todas las temporadas de manera continua de la serie basada en la historia de los cárteles de Colombia y México a partir de este 25 de noviembre.