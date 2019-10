Actuación en Culiacán tendrá "consecuencias políticas": Cárdenas

La decisión tomada por el Gabinete de Seguridad del gobierno federal de no capturar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán (Ovidio Guzmán López), en Culiacán, Sinaloa, “se resolvió con las menos pérdidas (humanas) posibles”, pero sin duda habrá consecuencias políticas y posiblemente también una actitud de “envalentonamiento” de grupos del crimen organizado, dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tras la ceremonia por el 80 aniversario del exilio español del 49 y el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río.

Cárdenas Solórzano subrayó que en el gobierno federal no hay pacto con la delincuencia y refirió que lo acontecido en Culiacán fue sumamente complejo y difícil de atender.

Interrogado sobre las críticas que ha recibido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por haberse capturado primero al hijo de El Chapo para después liberarlo, lo que a nivel internacional y en México se interpretó como una señal de debilidad ante el crimen organizado, Cárdenas Solórzano dijo que no hay pacto alguno del gobierno federal con el narco y tampoco se cedió a la presión de la delincuencia. Se actuó conforme a las circunstancias de un enfrentamiento armado, donde “hay quien gana y quien no gana”.

Sin embargo, advirtió de posibles acciones del crimen organizado. “Quizá haya un envalentonamiento de algunos grupos delincuenciales, en fin no sé, vamos a ver. Esperemos que no haya mayores problemas”, expresó.

Sobre la decisión del Gabinete de Seguridad de no concretar la detención de El Ratón, como se le conoce al hijo de El Chapo, el ingeniero Cárdenas señaló que “es muy difícil hacer un juicio no habiendo estado ahí y no teniendo ninguna responsabilidad respecto al asunto”.

Finalmente, eludió responder sobre si apoya o no la decisión tomada por el Gabinete de Seguridad en el caso Culiacán y si comparte la política de seguridad del presidente López Obrador, y se concretó a expresar: “Que haya paz y tranquilidad para todos”.