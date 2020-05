Acuerdan siete gobernadores ruta legal para impedir recortes de Hacienda

El bloque de gobernadores opuestos a seguir la línea marcada por el gobierno federal respecto a las acciones del plan de “la Nueva Normalidad”, se pronunciaron en contra de recibir más recortes presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda, cerraron filas durante un encuentro celebrado en Morelia, Michoacán, y adelantaron que echarán mano de todos los recursos legales necesarios para lograrlo. Sin embargo, se declararon dispuestos a impulsar el diálogo para continuar trabajando con la Federación.

El bloque disidente encabezado por los gobernadores del Noreste (Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Durango, José Rosas Aispuro y Coahuila, Miguel Ángel Riquelme), han visto sumar a sus filas y exigencias a los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.

En la reunión los mandatarios acordaron reclamar lo que por derecho les corresponde, un día después de que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, avisara en conferencia virtual con mandatarios, que el recorte que sufrirán las participaciones estatales y municipales será mayor al que se estimó en abril pasado.

“La conferencia virtual es una medida de mitigación del secretario de Hacienda, pero en realidad para lo que resultó bueno el funcionario es para dar conferencias magistrales, porque de las casi dos horas que estuvimos en el encuentro con él, se chutó más de una hora dándonos el panorama del mundo. Sin embargo, sobre los temas que íbamos, nada, nos resultó una mojarra enjabonada el secretario; nunca pudimos centrar el tema que queríamos”, expresó el michoacano Silvano Aureoles.

Y agregó: “Si el gobierno federal se dejara, le ayudaríamos a trazar la ruta, pero no hay interés, andan en otra cosa; yo creo que vamos a tener que juntarnos con el sector empresarial para ver cómo los estados hacen un planteamiento ante los escenarios tan oscuros”.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dijo que, pese al maltrato por parte de la Federación, los gobiernos seguirán resistiendo a la crisis provocada por la pandemia.

“Seguiremos resistiendo, es parte de nuestro eslogan, hemos aprendido mucho de cada uno de nosotros y de las políticas públicas que se han implementado, pero nunca vamos a pedir nada que no les corresponda a nuestros estados. No vamos a seguir permitiendo que el gobierno afecte decisiones que afecten a nuestros estados. No permitir más abusos de parte del gobierno central”, reforzó.

Al término de su reunión los siete gobernadores alcanzaron cinco acuerdos:

1.- Seguir una ruta legal para presentar la siguiente semana a la SHCP la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la emergencia sanitaria, los cuales no estaban previstos en los ejercicios fiscales para el año 2020.

2. Trabajar sobre una agenda de salud, reactivación económica y atención a la pobreza que se hará pública este sábado entre todos los estados.

3. Adoptar un protocolo general de salud y activación económica que se ha realizado entre las secretarías y sus titulares de Salud y Economía de los estados.

4.- Manifestamos el desacuerdo con la Federación por la cancelación unilateral de los convenios entre ambos niveles de gobierno que estaban pendientes para el año 2020 entre ellos, el Servicio Nacional de Empleo.

5.- No iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar, y concluirlo dentro de los hogares.

