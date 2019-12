"Acuerdo comercial EU y China puede esperar", dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Londres que no tiene prisa por cerrar un acuerdo comercial con China y admitió que ese pacto puede esperar hasta después de las elecciones en su país en 2020.

"De algún modo es mejor esperar hasta después de las elecciones para el acuerdo con China. Pero ellos quieren hacer ahora el acuerdo", declaró Trump a los medios, en la cumbre de la OTAN que se celebra hasta mañana en Londres.



El presidente resaltó que EEUU va "muy bien" a raíz de esta guerra comercial con China, una crisis que ha recortado las perspectivas de crecimiento económico global.



Trump ha acusado a China de haber "estafado" a Estados Unidos durante muchos años y que la actual guerra comercial, según él, está perjudicando más al país asiático que a los estadounidenses.



Washington no ha sido claro en las últimas semanas acerca de los progresos sobre un pacto comercial entre ambos países, si bien Pekín parecía optimista de estar cerca de firmar la primera parte de ese documento, de acuerdo con los analistas.



Trump se refirió a China después de manifestar su descontento por la imposición de nuevos impuestos a las compañías del sector tecnológico de Estados Unidos.



"No voy a permitir que nadie se aproveche de las compañías estadounidenses. Si alguien se aprovecha de las compañías estadounidenses, seremos nosotros", agregó el político republicano.