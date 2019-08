Acusa Emirates Airline a Aeroméxico de campaña sucia; "Miente", dice la mexicana

El presidente de Emirates Airline, Sir Tim Clark, acusó al directivo de Aeroméxico, Andrés Conesa, de instrumentar una campaña pública de desinformación para bloquear el lanzamiento de la ruta Emirates prevista para diciembre de este año con vuelos de Dubái a Ciudad de México, vía Barcelona.

En un comunicado, agregó que “difundir falsedades para negar a los consumidores mexicanos opciones competitivas y acceso en mercados drásticamente desatendidos, es deshonesto”, por lo que invitió a Aeroméxico a que busque extender sus vuelos desde México a Barcelona.

“Desde que Emirates anunció sus planes para operar vuelos desde Dubái con destino a Ciudad de México vía Barcelona; Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, inmediatamente emprendió una campaña pública de desinformación destinada a bloquear el lanzamiento de la ruta de Emirates prevista para diciembre de 2019”, denunció.

En su opinión, las acusaciones de Aeroméxico con respecto a los futuros servicios de Emirates en México carecen de fundamento y son completamente insostenibles, además de que la operación planificada por Emirates está totalmente en línea con el acuerdo de servicios aéreos bilaterales, legalmente válido y vinculante entre los Emiratos Árabes Unidos y México.

El acuerdo de servicios aéreos, firmado el 10 de octubre de 2012 entre México y los Emiratos Árabes Unidos, permite a Emirates operar diariamente los servicios regulares de pasajeros desde Dubái (DXB) a la Ciudad de México (MEX) a través de Barcelona (BCN), con derechos de tráfico de quinta libertad entre BCN y MEX, recordó.

Asimismo, aseguró que estos derechos fueron otorgados por el gobierno mexicano sin ninguna restricción, bajo un Memorando de Entendimiento (MdE), entre EAU y México, firmado en diciembre de 2016 y que están en cercano contacto con las autoridades competentes en México para completar todos los trámites habituales antes de comenzar los servicios.

Añadió que Emirates se compromete a retribuir a la economía mexicana, estimular la creación de empleo y generar importantes beneficios sociales para la Ciudad de México y el país en general.

Ello, sostuvo, en lugar de hacer acusaciones falsas sobre Emirates sin pruebas y tratar de retrasar nuestros servicios, "alentamos a Aeroméxico a que busque extender sus vuelos desde México a Barcelona. Emirates no tendría inconvenientes con ello".

Emirates se gestiona comercialmente, es financieramente transparente y no recibe subsidios del gobierno, lo que hemos demostrado varias veces a varios interesados, además de que PricewaterhouseCoopers audita sus cuentas financieras en total conformidad con los estándares internacionales.

"Vale la pena destacar que Delta Air Lines, el mayor accionista de Aeroméxico, ha alegado ante el gobierno de los Estados Unidos, que Emirates es favorecido mediante subsidios. Sin embargo, la administración norteamericana en respuesta, públicamente destacó que “los reportes financieros auditados han sido emitidos durante muchos años por la aerolínea Emirates…", indicó.

Asimismo, comentó que en Estados Unidos la campaña de Delta Air Lines ha sido un rotundo fracaso, de hecho, el reporte emitido por esta aerolínea en 2015, el cual contiene las acusaciones de subsidios en contra de Emirates, ha sido ampliamente desestimado.

Cuestionó si podría ser que Delta Air Lines, por medio de su posición mayoritaria en Aeroméxico, está orquestando esta campaña anticompetitiva, porque "de ser este el caso, esta aerolínea americana busca negar a consumidores, sobre todo a los mexicanos, oportunidades de viajar sin contratiempos a 84 mercados de la red global de Emirates".

Destacó que la intromisión en los asuntos nacionales de México por una aerolínea de Estados Unidos debe ser observada con intensa sospecha, especialmente cuando el resultado podría provocar un incumplimiento del gobierno mexicano con sus obligaciones internacionales establecidas por los acuerdos de servicios aéreos entre los Emiratos Árabes Unidos y México.

Por último, sostuvo que esperan poder servir a sus clientes en México y ofrecer su producto único y galardonado servicio a partir del 9 de diciembre en adelante, uniendo Dubái con la Ciudad de México a través de Barcelona, lo que impulsará el turismo y los negocios.

Emirates miente: Aeroméxico

La aerolínea Emirates miente al afirmar que cuenta con los permisos para volar en México, pues una acción legal determinó que tanto la autoridad mexicana como el representante legal de Emirates desconocen permiso alguno para ello, aseguró la empresa Aeroméxico.

En respuesta a un comunicado emitido este martes por Emirates Airline, que acusó a la empresa mexicana de instrumentar una campaña de desinformación para bloquear el lanzamiento de su ruta prevista para diciembre con vuelos de Dubái a Ciudad de México, vía Barcelona, Aeroméxico aseguró que no teme a la competencia y que en todo caso esa aerolínea no respeta el Estado de derecho.

Emirates no respeta las reglas y engaña a los consumidores, porque ofrece a los usuarios en el país un vuelo sin contar con autorizaciones, argumentó.

Aseguró también que Emirates miente al afirmar que el mercado entre México y España esta desatendido, pues entre 2015 y 2019 el número de vuelos semanales aumentó 50 por ciento, siendo el mercado mejor atendido entre el país y el continente europeo con un promedio de ocho vuelos diarios.

A los dos países, en la actualidad, los unen diariamente cinco aerolíneas, cuatro de ellas españolas y Aeroméxico, refirió en el reporte.

La empresa mexicana dirigida por Andrés Conesa señaló que Emirates, basada en Dubai, no tiene argumentos para volar entre México y España, y para ello los invitó “a volar directo entre el país y Dubai, vuelo que seguramente no quiere hacer por no contar con suficientes pasajeros”.

Pidió además no permitir la entrada al país de una aerolínea que trata mal a sus trabajadores, ya que “Emirates se caracteriza por no ofrecer derechos laborales a sus empleados. Todas las aerolíneas que conectan México con Europa tienen sindicatos de vanguardia y democráticos”.

Aeroméxico, añadió, es una aerolínea orgullosamente mexicana y afortunada de tener una gran compañía como Delta como accionista, y sus resultados se deben al esfuerzo de sus 16 mil colaboradores y la preferencia de sus clientes, no a ningún tipo de subsidio.

