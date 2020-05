Acusa PAN que plan de reactivación económica no tomó en cuenta a los gobernadores

La bancada del PAN en la Comisión Permanente cuestionó el plan de reactivación económica del gobierno para regresar a la “Nueva Normalidad”, porque no tomó en cuenta a los gobernadores del país, no da apoyos a los sectores de la salud y al económico, no tiene protocolos claros para evitar el aumento de contagios y no está sustentado en planteamientos científicos y reales para mitigar los efectos del COVID-19 en el país.

El diputado panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, declaró que no es viable reabrir más actividades económicas, sino hasta que el descenso de contagios por coronavirus lo permita y se establezcan los protocolos necesarios para hacerlo con seguridad.

“Sin ofrecer certezas hoy nos hablaron de los cuándos, pero no hablaron de los cómos y tampoco hablaron de los recursos para hacer frente a esta crisis que ya comenzó, que se está profundizando y que viene con enorme fuerza.”, alertó.

Recalcaron que no puede haber una estrategia de reapertura y recuperación para regresar a la “normalidad”, sin escuchar a los gobernadores, sin atender a las realidades regionales y locales y sin haber recursos para ello.

Los panistas señalaron que el plan es incorrecto porque no parte de un diagnóstico del riesgo que habrá para la salud de los habitantes, antes de reiniciar las actividades con las mayores medidas de protección.

Lamentaron que la lógica de este gobierno sea la contraria: primero salir a las calles y luego ver qué pasa.

“En materia de salud, hoy la nueva normalidad es que los datos que se presentan no tienen respaldo científico, siempre ellos tienen otros datos. La nueva normalidad es levantar la contingencia a través de un semáforo que no tiene datos reales”, advirtió.

Reiteraron su preocupación que al reabrirse aquellas actividades que no estaban consideradas como esenciales y de no tomarse las medidas de salud necesarias, se registre un rebrote del virus.

“No tenemos un diagnóstico real de la pandemia en nuestro país sobre los estudiados, los confirmados, los sospechosos, incluso, sobre el número de muertes por COVID. No sabemos con certeza si los 269 municipios que el gobierno federal considera libres del virus, en realidad lo están porque el número de pruebas son realmente pocas”, acusó.

ijsm