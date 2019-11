Acusan a México de permitir operación política de Evo Morales

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo hoy que el audio presentado sobre Evo Morales instigando a los bloqueos desde México será presentado como prueba ante instancias internacionales, en las que se denunciará a nuestro país por permitir la operación política del expresidente.

La aseveración de Murillo es coherente con pronunciamientos de la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, así como de la canciller Karen Longaric, quienes han acusado a México de permitir a Morales violar los acuerdos internacionales del asilo, al dejar que opere política y mediáticamente desde su exilio.

El audio presentado por Murillo este martes se atribuye a una conversación telefónica de Evo Morales. Mediante el material, el Gobierno transitorio o interino de la nación andina acusó al exmandatario indígena de ordenar los bloqueos en el país desde su asilo en México.

Según el ministro, ésta es una prueba del “terrorismo” que practica Morales en contra de los bolivianos, que en estos días viven el desabasto de hidrocarburos y productos alimenticios.

En el audio se escucha a quien presuntamente es Morales dar instrucciones a una persona que el gobierno identificó como Faustino Yucra Yarwi. Ambos hablan de dos bloqueos, en Tiquipaya y en Angostura, en la región cocalera de los alrededores de Cochabamba.

En el diálogo, quien presuntamente es Morales da instrucciones a Yucra, para alternar grupos por cada 24 horas, para que no se debiliten los bloqueos.

“Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un bloqueo. Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo. Si vos no te concentras se cansa la gente y abandona, si organizas grupos y sectores cada 24 horas vamos a aguantar el bloqueo.

“Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo, cuando me han expulsado del Congreso en 2002, tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo en Oruro, Cochabamba, La Paz, bloquearon. Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo, hasta ganar hermano”, expresa quien se presume es el expresidente Morales.

Luego, Yucra le dice que no tienen con quién coordinar una marcha de sectores que simpatizan con el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), desde Caracollo a la capital boliviana.

“Organícense hermanos, lamentablemente no hay información, a mí me están reclamando. Me han dicho vacía, no hay quién centralice. Pero igual hermano, desde ahora va a ser combate, combate, combate ¿ya?. Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura”, respondió Morales.

Y Yucra responde: “Nosotros como soldados, siempre estamos firmes hermano, usted también, adelante hermano”. Quien supuestamente es Morales, asegura que en estos días la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia va a rechazar su renuncia y que con esta acción él volvería al país para asumir el mandato.

“Voy a intentar como sea de meterme hermano, aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla”, dice.

ijsm