Acusan empresas favoritismo en licitaciones de telecomunicaciones; piden piso parejo

Diversas empresas, no preponderantes del sector de telecomunicaciones denunciaron en el Senado favoritismo en la adjudicación de licitaciones en este rubro y exigieron al gobierno piso parejo en el otorgamiento de contratos a empresas que tienen serias irregularidades en el pasado pero siguen siendo favorecidas por la presente administración a la hora de los concursos.

En un documento que será remitido a la comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, recordaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se revisarían los contratos adjudicados en pasados gobiernos y que no habría empresarios favoritos del sexenio, lo que no se ha cumplido.

Señalaron como graves los casos de aquellas empresas que llevarían internet a todo el país, a través del programa México conectado y entre las que se encuentran Telecomunicaciones de México, Cablevision, Axtel, Alestra y Megacable.

Según el diagnóstico de la actual administración, de 94 contratos convenidos para ese objetivo, se dejó de prestar el servicio en 47 por ciento de los 101 mil sitios públicos que recibían internet.

Sin embargo, durante este gobierno de Morena se han seguido adjudicando contratos a estas empresas, que como en el caso de Axtel, ha recibido 70 contratos en lo que va de 2019, es decir 4 más de los que logró el año pasado.

Recordaron que esta empresa incluso fue señalada en otros procesos, de recibir contratos a modo, como pasó en 2016 en la Cámara de Diputados, cuando Teléfonos de México acuso que se le otorgó una adjudicación directa, pese al sobre precio para prestación de servicios en el palacio legislativos de San Lázaro.

Los quejosos acusaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha denunciado una serie de irregularidades en licitaciones “a modo” para que algunas empresas brinden servicios de telefonía e Internet, aunque ofrezcan un sobrecosto de hasta 40.5 por ciento superior a la propuesta de otras empresas como las del empresario Carlos Slim.

Por ello, los denunciantes consideran necesario hacer una revisión de los procesos de licitación y adjudicación para que empresas que han trabajado de manera transparente y con lealtad a México, también puedan ser beneficiarias de los contratos en materia de telecomunicaciones.