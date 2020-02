Adán Jodorowsky hace sátira sobre el machismo con superhéroe vintage

El productor vuelve a su afrancesado origen musical entre amigos y presenta su más reciente sencillo “Machistador”, el cual forma la antesala de su próximo álbum de estudio. "Me parece una forma sana y bella de hacer colaboraciones, cuando el artista propone al otro porque lo admira”.

El productor y músico franco-me­xi­cano Adán Jodorowsky prepara el segundo material como solista bajo su nombre real, el cual ­representa el noveno en su carrera, pues ha dejado a un lado el personaje de Adanowsky y otros alter egos, en la búsqueda por construir su propia identidad.

“Quería volver a mí mismo, recuperar mi esencia, ya no esconderme detrás de un nombre, sino asumir mi apellido, es todo. Quería dejar los personajes, pero ahora me convertí en otro, como que estoy un poco obsesionado con los personajes, quizás estoy en la búsqueda de una identidad que no logro encontrar”.

“Este nuevo personaje me divierte, simplemente, me pone de mejor humor, traer un traje de superhéroe te permite hacer entrevistas con una mejor disposición”, mencionó a Crónica, enfundado en un traje azul con cinturón blanco y una letra “A” en el pecho, el cual forma parte del vestuario que utilizó para el videoclip de su nuevo sencillo “Machistador”.

El reciente tema lanzado el pasado 7 de febrero, hace referencia a un “macho conquistador. Es una especie de sátira a un macho que se cree todopoderoso, que conoce el kung fu y cree que va a salvar el mundo, tiene delirios de grandeza hasta hacer explotar el planeta, de eso se trata el video. Pero es interesante, es una especie de profesor que se pone un líquido en las venas y se trasforma en superhéroe, no asume ser humilde, se trasforma en un poderoso porque eso cree que es lo bueno en la vida, el poder”, explicó.

El videoclip, dirigido por Tomás Terzano, es a su vez un homenaje a los seriales de la década de los años 70, complementando así la sonoridad funk pop que compone la base del tema, en el que participan las cantantes Daniela Spalla y Elsa y Elmar en los coros, bajo la producción de la banda francesa The French Kiss.

“Ahora mis amigos músicos son gente reconocida, así que los llamo y ellos colaboran. Matías Verduga (Bándalos Chinos) tocó todas mis baterías para este disco, pero colaboraciones tal cual sólo tengo una. Creo que están bien porque apoyan a los artistas, hacen que tus canciones se escuchen más, pero hacer colaboraciones sólo por hacerlas (hace una mueca) … Me parece que la mayoría de las que se hacen hoy en día son solo marketing, la gente sólo se usa y eso no me gusta”, explicó.

“Cuando hice colaboraciones con Devendra Banhart no fue para hacerme famoso, fue porque yo era muy fan de su música, estaba loco por lo que hacía, por eso me acerqué a él y aceptó hacer música juntos. Eso me parece una forma sana y bella de hacer colaboraciones, cuando el artista propone al otro porque lo admira”, enfatizó.

A propósito de la tendencia hacia los ritmos de las décadas de los 70 y 80, que parecen predominar en la escena nacional actualmente, el productor comentó: “Yo lo hice aquí en México, antes que todos, todos querían parecerse a Kings of Leon, y yo llegué con todo mi material vintage, con mis viejas guitarras, amplificadores, grabando en cinta e hice Solstis (primer álbum solista de León Larregui, producido en 2012), hice Bándalos Chinos y llegué con ese sonido. Así la gente comenzó a inspirarse y qué bueno saber que inspiraste a una generación, creo que es importante”.

La fuerte influencia de la cultura francesa lo llevó a colaborar con artistas como Polycarpe Brothers —proyecto alterno de los miembros de la banda francesa GUSH—, con quienes grabó y realizó la gira de ADA, en 2014, último disco de la trilogía El ídolo (2008) y Amador (2010) bajo el nombre de Adanowsky, producción con la que mostró su inclinación por la sonoridad funk.

En cuanto al público y su interés por consumir cíclicamente estos estilos, el músico mencionó: “Yo diría que, con tanta computadora e internet, la gente está buscando algo orgánico, al menos para mí suena mejor, es que con todo lo digital ya estamos cansados del futuro. Como seres humanos somos melancólicos, siempre estamos viviendo en el pasado”.

“Siempre analizo mucho en mis discos y tengo mensajes profundos ahí, pero este ­disco no tiene mensaje profundo, sólo es para pasársela bien y escuchar música que hace bien al alma, eso es todo”, aseguró.

La gestación del nuevo material data de hace dos años, el cual está compuesto por 10 canciones adaptadas de éxitos franceses escritos por artistas como la banda Les Rita Mitsouko, entre otros.

“Cada sencillo que lanzaré cada mes y medio, va a ser diferente, un mundo distinto con estilos diferentes, voy a hacer bastante libre mi búsqueda con este disco. Tiene diferentes pasajes, hay canciones de desamor, sobre un tipo que está enamorado de una mujer, pero al llegar a la cama no se le para porque está impresionado, la de ‘Machistador’ sobre un macho inseguro, en fin, son varias historias”, detalló.

La producción no verá la luz sino hasta finales del año en curso, para entonces tiene pensado presentarlo en el Teatro Metropólitan, no obstante, no planea dar conciertos hasta ese momento, ya que desea enfocarse íntegramente a la realización del álbum.