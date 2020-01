Adelanto de pensión del IMSS aumenta de 30 a 90 días de UMA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a los pensionados de la institución con base en la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS 1973) que a partir de este lunes 13 de enero, el importe máximo que se otorga al solicitar un adelanto de pensión incrementa de 30 a 90 veces el valor diario en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

De esta manera, los pensionados con el beneficio de la prestación denominada “préstamo a cuenta de pensión”, podrán acceder a un monto mayor al que se daba en años anteriores, y que pasó de un máximo de dos mil 534.70 a siete mil 604.10, que es el valor actual de la UMA.

Para solicitar el adelanto de pensión, la o el interesado debe de acudir a la Unidad de Medicina Familiar que le corresponde para su atención de primer nivel, con una identificación oficial y un documento que contenga su Número de Seguridad Social.

Los requisitos son: ser pensionado(a) vigente al amparo de la LSS 1973, tener al menos tres meses de antigüedad como pensionado(a), y en caso de haber recibido un préstamo anterior, deben haber transcurrido tres meses desde el último descuento, así como no tener otro préstamo vigente con alguna entidad financiera que tenga convenio con el IMSS.

Asimismo, se recomendó a la población pensionada tomar en cuenta: el descuento mensual para el pago del préstamo no puede ser mayor al 30% del valor de su pensión, si la pensión es menor a la pensión mínima establecida al amparo de la LSS 1973, el monto máximo del préstamo que puede solicitar equivale al 25 por ciento del valor de su pensión.

El instituto resaltó que este tipo de préstamos no genera intereses y su recuperación se realiza en 12 mensualidades, y se resaltó que el importe del préstamo se depositará en conjunto con el siguiente pago de la pensión en la cuenta bancaria que tienes registrada ante el IMSS.