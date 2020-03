Adicciones. Más allá de escuchar

“Escucha su mirada, escucha su habitación, escucha sus amistades, escucha sus horarios, escucha su soledad… muéstrale que no estás solo”, no es sólo un spot como parte de la campaña del gobierno federal contra las adicciones, es una invitación a las familias a acercarse a sus hijos por todos los aspectos de inseguridad, delincuencia, acceso a las drogas, en las que están inmersos.

Esta vorágine en la que los padres de familia son absorbidos por la productividad, las distancias, los tiempos, horarios de trabajo extensos, e incluso, la presión de tener que cuidar con mayor ahínco los empleos, porque las oportunidades laborales cada vez son más escasas, han ido ocasionando que paulatinamente las familias se vayan desestructurando y en medio están quedando los hijos, solos, de­satendidos, y en el riesgo latente de caer en las adicciones.

Así habla Jacobo Tao Check Yiu González Cinco, quien es director de la Unidad de Hospitalización Iztapalapa, de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), quien señala que éstas son algunas de las circunstancias que provocan que muchos jóvenes tengan algún problema de adicciones.

Para el conocedor del tema de adicciones y jóvenes, siempre existe la posibilidad de volver a dar tiempo de calidad a los hijos y el primer aspecto fundamental es “realmente escucharlos más allá de la comunicación verbal, como dice el nuevo spot hay que aprender a escucharlos con el corazón, comprenderlos y apoyarlos”, buscar la forma de comprenderlos, antes de que se vean inmersos en el mundo del consumo de drogas.

En entrevista con Crónica, Jacobo Tao Check Yiu comparte que desde 2011 llegó a esta unidad de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), en donde mantiene contacto directo con jóvenes hombres y mujeres e incluso adultos de hasta los 60 años, quienes han sido presa, y ahora enfrentan la batalla de vencer sus problemas por adicciones.

En un afán desesperado por superar el infierno que viven jóvenes de distintas edades, llegan a esta unidad de hospitalización, en donde todo aquel que lo requiere encuentra comprensión, amabilidad, calidez y la disposición de un equipo multidisciplinario de profesionales: psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfermeras y trabajadores sociales, dispuestos a ayudar.

Además del consumo, como lo llaman, otros factores comunes en esta unidad de atención son los problemas emocionales, la baja autoestima y las depresiones profundas, capaces de empujar hasta al intento del suicidio a estos sobrevivientes de su propio entorno.

¿POR DÓNDE COMENZAR? En esta unidad, enfatiza Jacobo Tao Check Yiu, no sólo se atiende a los pacientes, sino también a la familia, ya que muchas de las veces, son ellos quienes deben definir primero qué necesitan para sí mismos y entonces después poder atender a lo que sus hijos realmente requieren “y no sólo darles lo que creemos que necesitan, porque estamos programados para darles lo que nosotros no tuvimos y realmente nunca nos acercamos a preguntar qué es lo que ellos necesitan”.

Reitera: “el mensaje de la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Adicciones, que el gobierno federal ha puesto en marcha es esta idea de que los padres den a sus hijos tiempo de calidad y puedan saber cómo identificar sus necesidades”.

Por lo regular cuando llegan aquí, vienen con depresiones profundas, estado emocional bajo y que tiene que ver con su entorno, principalmente con problemas de violencia de alguno de los padres, problemas económicos e incluso, poco acceso a una vida con condiciones de bienestar en lo laboral, lo escolar o en lo social, están vulnerables y en ocasiones inmersos en ambientes donde hay mucho consumo de sustancias.

“ATRAPARLOS” PARA QUE SE QUEDEN. El abordaje en general es el mismo, todos llegan con la necesidad de recibir ayuda, el reto es “atraparlos”, es decir, no dejarlos ir y convencerlos para que se queden porque así lo desean; “no todos vienen con la idea inicial de querer cambiar, dejar las sustancias, incluso no llegan convencidos de querer quedarse”.

Hay quienes llegan con mucho acompañamiento familiar, otros por condiciones legales, por condicionamientos de la pareja para seguir juntos, “hubo un caso de un chico que comentó que su mamá le prometió un departamento a cambio de internarse”, contó.

Cuando no quieren estar internados 90 días la tarea es casi imposible, “es como ver una película que no te gusta”, y para que el tratamiento funcione deben estar plenamente convencidos de querer hacerlo.

El objetivo es que se queden los 90 días porque hay una mayor efectividad en los resultados y una vez que concluye el tratamiento deben seguir en consulta externa, para que haya mayor éxito en la adherencia y no vuelva a consumir. Si entra sólo por 30 días la probabilidad de éxito es muy baja, indicó.

El servicio en esta unidad de los CIJ, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa es los 365 días del año, con dos programas de: 30 y 90 días, y en donde en promedio reciben alrededor de 340 a 350 jóvenes al año, en población mixta hombres y mujeres desde los 18 hasta los 60 años, y la ampliación en el rango de edad, cuenta Jacobo Tao Check Yiu González, “porque entendemos que esta problemática no sólo afecta a los jóvenes sino a cualquier persona, aunque la población de adultos es escasa, hablamos de 5 o 6 individuos de 50 años en promedio”.

Con capacidad para atender a 24 hombres y 6 mujeres en dormitorios separados por género, el equipo multidisciplinario les brindan acompañamiento las 24 horas del día con diferentes terapias, talleres y actividades deportivas para que el tiempo no se les haga eterno.

Psiquiatras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermería se mantienen en comunicación continua para atender a cada paciente. Cada área va supervisando lo que le corresponde y se va armando una estrategia para darle el tratamiento más adecuado.

Bajo el modelo denominado “comunidad terapéutica” los chicos trabajan en grupo, además tienen actividades de aseo de áreas comunes, actividades a nivel psicoterapéutico, psicoeducativo, deportivas y talleres como: autoestima, sexualidad, musicoterapia, yoga, dos veces por semana van a natación al Deportivo “Salvador Allende” —que está a un costado de la unidad de internamiento.

Además de la terapia grupal, tienen sesiones individuales, terapia familiar, de pareja, estas últimas se van dando con base en la evolución que el paciente vaya teniendo.

Parte de la rehabilitación son los familiares, ellos tienen dos visitas a la semana y participan en el taller Grupo para Familiares, en el cual ellos van trabajando e identificando la problemática en relación con rl paciente, para definir cómo ir trabajando, a fin de ir haciendo los cambios a nivel familiar que ayuden al paciente.

SÍ, ALGUNOS RECAEN Y SE PIERDEN EN EL CAMINO... Una vez dados de alta, admite el director de esta unidad de internamiento, a veces es difícil seguirles la pista, por factores como que dejan de ir a su terapia, cambian de casa, el número telefónico cambió, sin embargo, “lo relevante de esta labor, es que aquí se les dan las herramientas para no recaer, se les habla del daño del consumo, las estrategias para salir adelante y trazarse un nuevo proyecto de vida, habrá algunos que sigan quizá con algunas recaídas pero siguen sosteniéndose en el tratamiento, otros más consumen de manera intermitente, y tenemos aquellos quienes en definitiva lograron un cambio total en sus vidas”.



CÓMO DARSE CUENTA... El director Jacobo Tao Check Yiu González Cinco advierte que los padres siempre tienen oportunidad de poder identificar cuándo su hijo o hija necesita ayuda, sí son capaces de darse cuenta cuando algo está sucediendo “pero a veces no se tienen los elementos suficientes para poder enfrentarlo.

“Muchas veces los padres ante la sorpresa y la urgencia de solicitar ayuda buscan la inmediatez, sin embargo, estas no son las mejores alternativas, porque van en contra de la voluntad de las personas, tal como ocurre en los anexos, en lugar de replantearse aspectos tan importantes como ver que la familia esté toda reunida, eso permite a los papás conocer a los amigos “estos momentos son los que se están dejando de lado y las familias se están desuniendo… Hay un bombardeo de muchas cosas que se están perdiendo, entre ellas la fortaleza de los valores al interior de la familia, por ahí habría que comenzar un cambio que a todos va a beneficiar”, establece.