Adicta a los 12 años: media vida estropeada

A los 12 años Gisel Paola comenzó un camino que la mantendría “presa” en el consumo de drogas y alcohol durante los siguientes 11 años.

Inmersa en un mundo de consumo, de parejas destructivas que lo único que hicieron fue hundirla cada vez más en el consumo de drogas y golpearla, además con recurrentes entradas y escapadas de anexos, después de tantas caídas, Gisel Paola encontró la salida.

“Tocó fondo”, cuando una noche hacia finales del año pasado, llegó a la casa de sus papás, no vestía más que unos shorts, brasier y unas chanclas que ni eran de ella. Luego de descansar, la pregunta de su madre fue contundente “¿Qué quieres hacer de tu vida?, ahí comenzó el cambio.

Gisel sabía que no quería más seguir así, pidiendo permiso para pasar la noche en la casa de alguien o durmiendo en una fría banca de un solitario parque cuando no tenía más. Acepta que bajo el efecto de las drogas hizo cosas que jamás hubiera imaginado con tal de conseguir más vicio.

En entrevista con Crónica, comparte que en enero pasado, llegó a la Unidad de Hospitalización los Centros de Integración Juvenil (CIJ), ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Estará concluyendo su tratamiento de 90 días hacia finales de marzo, en medio de la alerta por la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 que azota al mundo entero.

Le cuesta trabajo sonreír, su rostro, serio la mayor parte de la entrevista, esboza una ligera mueca de lo que parece ser una felicidad contenida, ella tiene un nuevo objetivo: ver por su hijo de seis años, que ha sufrido los daños colaterales de la vida de adicciones de su mamá.

Con el apoyo de todo el cuerpo de profesionales de esta unidad de atención de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), hoy Gisel esta consciente de todos los errores que cometió, como ella misma cuenta, lo bajo que cayó por las adicciones, pero con todo y eso, se prepara para dejar de una vez por todas su pasado y comenzar una nueva vida.

BUSCÓ REPETIR ESQUEMAS. Admite que no es fácil el autoanálisis, cuesta mucho trabajo buscar en tu propio pasado, pero lograrlo vale la pena. Ahora, ella sabe que esa vida de adicciones comenzó los 12 años con el consumo de alcohol, para llamar la atención de unos padres que se la pasaban trabajando y se ocupaban poco de ella.

Además, el papá de Gisel siempre fue muy violento con ella, a la mamá nunca la tocó, cuenta, “pero a mí siempre me pegaba, y entonces estando aquí dentro, con mucha ayuda de los psicólogos y psiquiatras entendí que mis relaciones destructivas fueron porque yo hice un patrón de ese maltrato infantil: si mi pareja me celaba o me golpeaba, yo lo veía como que me querían mucho, así lo interpretaba mi cerebro… eso lo que he entendido aquí en la Unidad”.

Para vencer esos fantasmas, agrega, aquí me han enseñado que debo fortalecerme, darme un tiempo de conocer a la gente, porque antes sólo porque me dijeran algo bonito yo me iba con esa persona, porque me hacían sentir bien.

“Haber llegado aquí a la Unidad de Hospitalización de los Centros de Integración Juvenil ha sido de lo mejor, todas estas personas salvaron mi vida. Las terapias te enseñan mucho, te dejan reflexionando mucho en todo lo que ha sido tu vida y lo que quieres hacer de ella en un futuro”.

EL PRETEXTO PARA VOLVER. El cambio en la perspectiva de vida de Gisel ha sido tan positivo, que no se quiere ir del todo, confiesa, “quiero agarrarme de aquí, seguir adelante, no acelerarme, darme tiempo para tomar mis propias decisiones, pero estoy convencida que la mejor forma de seguir y no recaer es continuar con mis terapias externas, ya no serán aquí, sino en otra unidad de los CIJ, pero no me alejaré de este lugar.

“Todos aquí nos hemos dado cuenta que no debemos volver a ser tan confiados, que debemos aprender a tomar distancia de las personas que quieren hundirnos… por diferentes motivos, pero coincidimos en que consumíamos droga para tratar de olvidar, para no sentir y muchas de las veces eso te hace sentirte más mal y pasan cosas peores”.

Gisel comparte que con su mamá antes eran peleas constantes, “ahora que la he estado conociendo y es muy padre la convivencia con ella, porque he descubierto cosas de ella que no conocía. Hace poco me dijo que se sentía muy orgullosa de mí y eso me hizo sentir mucho mejor, siento que por fin estoy haciendo algo bien.

AHORA BUSCA PERDONAR SU PASADO. Sin embargo, no todo es tan sencillo, con su papá aún no ha podido hablar de lo que le hizo en el pasado; “es una persona que se cierra a hablar, siempre ha evadido los problemas, ahorita pone de pretexto que por su trabajo no puede estar viniendo y así pues es más difícil intentar hablar con él, pero yo voy bien y eso es lo importante”.

En definitiva, Gisel piensa dejar atrás aquel pasado de consumo de mariguana, alcohol, tachas, perico piedra, poppers (inhalantes), metanfetaminas, alucinógenos, se acabó la abstinencia por unos meses con profundas recaídas, de internamientos en anexos en donde lo único que consiguió fueron maltratos sin atender el problema de fondo. No quiere más una pareja que la traicione, ni la maltrate, hoy sabe que ella es una mujer muy valiosa que merece que todos la respeten.

Lejos del papá de su hijo, quien fue una de las personas que más la hundió en las drogas, esta joven madre pone fin a ese infierno de haber sufrido sobredosis, haber estado a punto de perder la vida, no quiere más a un hombre que sea capaz de agredirla con un desarmador y “picarla”.

El cristal fue su última droga, la que la llevó al fondo de las adicciones, “me perdí yo misma, nunca imaginé que llegaría a hacer cosas de las que me arrepiento profundamente, y que jamás pensé que hubiera sido capaz de hacer….”. Hace una pausa, sólo ella sabe qué está pasando por su mente; sus recuerdos y sus secretos son sólo de ella.

Esa droga me acabó por completo —solloza, mientras se cubre el rostro con ambas manos—. Con vergüenza, acepta que llegó a vender su cuerpo, dejó que la golpearan, que hicieran de ella lo que la gente quisiera…

Hoy Gisel sólo quiere concluir su tratamiento y seguir con las consultas externas, para no recaer en las drogas, quiero poner todo mi esfuerzo, toda mi motivación, todo lo mejor de mí para salir adelante, es lo que aquí aprendí a valorar.

Sabe que el camino aún es largo, y el reto todavía no termina con su pequeño hijo deberá trabajar, para saber qué tanto le afectó la vida que llevó “desde pequeñito por la droga él vio muchas cosas, que me drogaba… La primera vez que me vino a visitar me dijo muy contento ‘mamá, no te estás drogando’”.

“Me da miedo de que en un futuro mi hijo pudiera intentar repetir lo que vio, porque cuando era muy chiquito él hacia el ademán de que se iba a poner a monear o que estaba fumando y no creo que lo olvide tan fácil, y creo que llegado el momento le pudiera hablar de mi experiencia, decirle todo lo que pasé… es algo para lo que debo comenzar a prepararme”, externa.