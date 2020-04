Adiós a Luis Eduardo Aute, el basilisco nos dejó sin su latido

Luis Eduardo Aute era un cantautor que miraba al futuro. Solía huir de la nostalgia constantemente. Incluso para referirse al pasado, lo hacía para vislumbrar lo que se venía. Como cuando una persona da tres pasos hacia atrás sin dejar de ver el horizonte:

“La nostalgia es un sentimiento peligroso en cuanto a que uno se ancla en el pasado y yo no tengo ni el más mínimo interés por el pasado. En todo caso por el futuro que me queda, que cada vez es menos”, dijo el cantautor en una entrevista con Crónica, en el 2015, cuando visitó el país para presentar el cortometraje Vincent y el giraluna, una fábula con Vincen Van Gogh como testigo de la conversión de un girasol en giraluna, y el mediometraje biográfico El niño y el basilisco.

El mediodía de este sábado, 4 de abril, el multifacético artista falleció en un hospital madrileño al cual había ingresado un día antes. No se reveló si su deceso está relacionado con el coronavirus, pero falleció igualmente solitario que las víctimas de la pandemia. Tenía 76 años y llevaba apartado de los escenarios desde agosto de 2016 después de sufrir dos infartos que le dejaron en coma durante meses.

EL PASADO DEL BASILISCO. El artista español nació el 13 de septiembre, de 1943, en la ciudad de Manila, en Filipinas. Su padre, un catalán de nombre Gumersindo había viajado a este lugar a los 18 años a una compañía de tabacos, pero ahí conoció a su mujer. Se llamaba Amparo, una filipina de la burguesía de ascendencia española.

En El niño y el basilisco, Aute tiene una conversación con él mismo siendo un pequeño niño, aquel que fue testigo de la batalla de Manila, en un encuentro ilustrado con escenas que se mantienen al borde de lo poético y la fantasía y en el que vuelve a usar la figura del basilisco.

“Siempre me ha llamado la atención la mitología en torno a la figura del basilisco, se dice que es un personaje capaz de matar con la mirada, su deformidad lo convierte en un adefecio pero tiene ese poder que siempre me ha impactado, es una forma de matar sin tener que disparar un arma”, expresó el cantautor a Crónica en aquella charla.

Luis Eduardo no conoció España hasta los ocho años en un viaje familiar; ahí por primera vez supo lo que era cantar ante un público cuando en el Hotel Avenida de Madrid interpretó “Las hojas muertas”. De vuelta a Filipinas conoció el cine. A los once años vio La ley del silencio (Elia Kazan, 1954), película que le impactará hasta el punto de comenzar a escribir sus primeros poemas... en inglés. Cuando regresó a España nunca más volvió a su natal Filipinas, pero encontró su gran refugió en La Habana, Cuba.

LA PINTURA, SU PASIÓN. También se acercó al erotismo tras ver a Marilyn Monroe en Niágara (Henry Hathaway, 1953). Un día recordó que al llegar a casa, busco una foto de ella en una revista y, con sus habilidades pictóricas y un tubo de pasta de dientes de Colgate, pintó el cuerpo desnudo de la actriz, tal y como lo mostró en su libro Geografía, del colegio, pero uno de sus compañeros lo encontró y lo delató con el profesor. Fue expulsado del colegio. Dos años después comenzaron sus primeros pasos serios en la pintura, la que fue su más grande pasión.

“Bueno, es lo que empecé a hacer en serio ya desde muy joven y he hecho muchas exposiciones. No podría vivir sin pintar, yo supongo que moriré con un pincel en la mano, ojalá… No entiendo mi vida si no es metiéndome en un estudio para dibujar, para agarrar cualquier tipo de objeto, darle la vuelta, pintarlo y ver qué sale de ahí”, dijo en una entrevista anterior.

SU PRIMERA EXPOSICIÓN SE DIO A LOS 16 AÑOS. Fue la primera de más de 30 que tuvo en su vida, destacando la selección de su obra para Ferias Internacionales de Arte como la Bienal de París (1964) y la Bienal de Sao Paulo (1967). Por aquellos años de adolescente se acercó a la música como divertimento, se hizo guitarrista de los grupos Los Tigres y Los Sonor (que sería precedente de Los Bravos) con la idea de poder seducir mujeres. Con los Sonor incluso llega al programa de televisión Salto a la fama pero Aute decide dejarlos por centrarse en sus estudios.

LA MÚSICA, SU COMPLEMENTO. No dejó del todo la música, para 1966 ya tenía varias canciones compuestas para otros intérpretes, así que decidió crear las suyas, de ahí salió su primer disco de más de una veintena que consiguió a lo largo de su historia y más de 300 canciones. Por cierto fue en la composición donde encontró una gran fascinación.

“¡Es que lo de hacer canciones no te lo enseñan en ningún sitio! No hay ninguna escuela. Un día te planteas ser compositor de canciones, muy bien, pero ¿dónde enseñan eso? No hay ningún lugar que te lo enseñe. Si quieres aprender música te vas al conservatorio, si quieres ser periodista te metes en la escuela de ciencias de la información, si quieres ser escritor vas a un taller o academia de escritura, si quieres ser arquitecto a la escuela de arquitectura”, dijo en una entrevista a una revista española.

“Y si eres albañil aprendes el oficio juntando ladrillos en la obra, en el lugar donde se practica el oficio, pero para lo de componer canciones no hay nada. Es una aventura personal e intransferible. Se aprende a escribir canciones haciéndolas. No hay ningún sitio donde te enseñen a hacer esa cosa rara que llamamos canción”, añadió.

De esta época data su primer libro, titulado Los estertores, que él mismo mandó encuadernar. Se trata de textos muy largos, medio poemas, medio guiones cinematográficos. En estas fechas se produce también la separación matrimonial de sus padres.

Las grandes cualidades de su obra musical se da bajo la influencia de figuras como Bob Dylan y Joan Báez. Sus primeros temas fueron “Don Ramón”, “Made in Spain”, “Rojo sobre negro”, “Aleluya nº1” y “Rosas en el mar”. Sus temas fueron un éxito, lo llevaron a coincidir con Joan Manuel Serrat en un programa y de ahí a codearse con la élite trovadora e intelectual de la época.

“Escribía canciones para mí, escribía poemas, tocaba un poco la guitarra, y era inevitable pisar el terreno de escribir canciones. Entonces tenía veintipocos años y no tenía intención ni de grabar ni de publicar canciones. Tampoco la tengo ahora porque para mí escribir canciones no es una profesión sino algo que me gusta hacer”, dijo Aute.

En un momento, decepcionado por la industria de la música decide dejarla, era el año 1968, cuando se casó con su novia Maritchu, su despedida se daba de la mano de un disco llamado 24 canciones breves, una especie de crónica política y social de la España de aquellos años. Dedicó tiempo a sus poemarios y trabajos en el cine, pero regresó a la música, en 1973, con el disco Rito, que fue el primero de la célebre trilogía Canciones de amor y de muerte.

Y qué decir del boom de “Al alba”, compuesta para Rosa León, en 1975 y que regrabó en 1978, para su disco Albanta. Ese año fue decisivo en su vida: falleció su padre en abril, pero también tuvo un crecimiento internacional importante con conciertos memorables en Albacete y Cuenca, pero sobre todo con su participación en el Festival Mundial de la Juventud que se celebra en la Habana, donde canta con los miembros de la Nueva Trova Cubana, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez.

Pero fue justo ahí donde el cambio de clima le provoca una tuberculosis, obligándole a permanecer en reposo durante cinco meses, tiempo que acompaña con lecturas filosóficas. Fruto de estas circunstancias y estas lecturas, su forma de pensar sufrirá un cambio trascendental, que podrá percibirse en sus discos De par en par (que aparecerá en 1979 con un título que no es el que Aute quería, Latido) y Alma. El ateísmo, que había profesado desde los 14 años, dejó paso a cierta religiosidad.

“Éxito para mí es acabar una canción, poema o pintura y sentirme satisfecho del resultado. Lo demás no me incumbe. Si después tiene éxito y la gente se siente cómplice de lo que he hecho y le gusta mi trabajo, bienvenido sea, pero no es mi intención. Yo sólo intento hacer lo que hago con coherencia, responsabilidad y rigor”, dejo en otra ocasión sobre su oficio.

OTRAS SATISFACCIONES. Desde 1970 compone bandas sonoras para películas. También realiza diversos cortometrajes y un episodio de la serie Delirios de amor, para TVE. En 2001, dibuja, escribe y realiza su primer largometraje Un perro llamado Dolor que es seleccionado para diversos festivales de cine: San Sebastián (España), La Habana (Cuba), Guadalajara (México), Nueva York (EU) y Mar del Plata (Argentina), entre otros.

En su faceta fílmica, destaca una anécdota laboral cuando fue ayudante de dirección de las escenas españolas de Cleopatra (1964), de Joseph L. Mankiewicz: “Bueno, trabajé como ayudante del ayudante del ayudante”, dijo y agregó “fue una película en la que estuve de portacafés. Y después de traductor, porque ese rodaje fue una coproducción entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. Yo hablo inglés y francés y me tenían sobre todo como traductor entre unos equipos y otros. Y también estuve con el megáfono dando órdenes a las legiones romanas en el Cabo de Gata, para que corrieran de un lado para otro”, recordó.

Ha editado más de 15 libros de poemas entre los que destacan La Matemática del Espejo (1975), La liturgia del desorden (1978), Templo (1986) y Volver al agua (2003) y algunos de ellos en formato de libro-disco como Animal Uno (1994) y libro-vídeo, Animal Dos (1999), Animal Hada (2006), el libro-disco Animal Hito (2008) y No hay Quinto AniMalo (2010).

Bajo el título Auterretratos, en el año 2003 inició una nueva grabación de todas sus canciones, de la que hasta este momento se han editado dos volúmenes dobles. En escrito se publicaron en el volumen Cuerpo del delito (2003). Su último disco fue El niño que miraba al mar (2012).

“Las historias no acaban porque alguien escriba la palabra ‘fin’. No siempre hay un asesino, algunas veces toca morir. Lo que viene se va, como suele pasar el viento, el tiempo”, escribió Aute en la canción “El viento, el tiempo”, de su disco AIRE/Invisible (1998). A él le tocó irse hoy con el viento.