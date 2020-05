Adiós a una de las efigies de la época dorada del cine mexicano: Pilar Pellicer

La mexicana Pilar Pellicer, actriz de la Época de Oro del cine mexicano, mediados del siglo pasado, falleció a los 82 años a causa del coronavirus SARS-CoV-2, informaron este sábado autoridades culturales.

El fallecimiento de Pellicer, también sobrina del llamado Poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, fue confirmado por Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de México: “Pilar Pellicer fue una destacada actriz del cine mexicano. Participó en más de 40 películas y obras de teatro. Fue una comprometida promotora de la lectura en el programa ‘Leo, luego existo’”, dijo la institución a través de Twitter.

Pellicer nació el 12 de febrero de 1938 en Villahermosa (Tabasco) e inició su carrera como extra a finales de la década de 1950, durante la llamada Época de Oro del cine mexicano. El debut como actriz de reparto de Pellicer ocurrió de la mano del mítico director Luis Buñuel en la cinta Nazarín (1959), con el personaje Lucía, la cinta ganó el Premio Internacional del Festival Internacional de Cine de Cannes de 1959.

Ese mismo año y con tan solo 20 años de edad, trabajó al lado de Germán Valdés Tin Tan y Flor Silvestre, en la cinta Escuela de Verano de Gilberto Martínez Solares, en la que dio vida a Magdalena Dávila.

La carrera de Pilar se fue alternando entre el cine, teatro y la televisión, pues para 1959 participó en el melodrama Honrarás a los tuyos, producción que fue trasmitida por el canal 4 de Telesistema Mexicano, y en la que además de personificar el papel de villana, compartió créditos con la actriz Dalia Iñiguez y el actor Carlos Agostí, bajo la dirección de Rafael Banquells.

Uno de los primeros protagónicos para Pellicer llegó de la mano del director Juan José Gurrola, pues para 1965 encabezó el reparto de la cinta Tajimara; a partir de ese momento la actriz protagonizó producciones como Pedro Páramo (1967) de Carlos Velo, basada en la novela homónima del escritor Juan Rulfo, y en la que encarnó a Susana San Juan, junto a Ignacio López Tarso como Fulgor Sedano, Julissa como Ana Rentería y el actor estadounidense John Gavin como Pedro Páramo.

En televisión, la actriz formó parte de aproximadamente una veintena de títulos, entre los que destacan La tormenta (1967), en la que se reencontró con López Tarso, además de los melodramas de época como La Constitución y El carruaje, la primera protagonizada por la actriz María Félix, y la segunda por el actor José Carlos Ruiz.

El Chofer, Lo imperdonable y Pacto de amor, fueron los títulos de las telenovelas en las que Pilar participó para la década de 1970, mientras que entre 1980 y 1990 llegaron otras como El camino secreto, La trampa, Muchachitas y Huracán, aunque su participación como actriz, en ese mismo periodo, destacó más el séptimo arte, donde participó en alrededor de 30 cintas.

Inició la década de 1970 como parte del elenco del filme ¿Por qué nací mujer?, una historia en la que actuó al lado de los ya consagrados Sara García, Andrés Soler, Prudencia Griffel, Ofelia Guilmáin, José Galvez y los jóvenes talentos de la actuación Gonzalo Vega y Ana Martin, entre otros.

Con la película La Choca, obtuvo el premio Ariel a Mejor Película en 1975. Trabajó bajo las órdenes del director Emilio El Indio Fernández, mientras que con Felipe Cazals protagonizó Las Poquianchis (1976), película basada en hechos reales, en la que actúa al lado de Diana Bracho, Jorge Martínez de Hoyos, Salvador Sánchez, Malena Doria, Ana Ofelia Murguía, María Rojo y Patricia Reyes Spíndola.

Foto: (Pietro Torri) Pilar Pellicer, Maria Rojo y Patricia Reyes Spíndola en “Las Cotuchas, empresarias”.

En 1978 estrenó Cadena Perpetua junto a Arturo Ripstein. Y un año después, hizo lo mismo con Abel Salazar para Tres mujeres en la hoguera (1979), la cual destacó por ser la primera película de temática lésbica en México. Sin dejar de lado Rigo es amor (1980), en la que, nuevamente dirigida por Felipe Cazals, da vida a La Tulipana, una fichera enamorada de Rigo, personaje al que dio vida el cantante Rigo Tovar.

Para las décadas de 1990, 2000 y 2010, las apariciones de Pellicer en el séptimo arte fueron contadas; en 1996 protagonizó el cortometraje ¿Qué hora es?, en tanto que para 1998 encarnó a Aurora, en Campo de ortigas, junto a los actores Eric del Castillo y Luis Felipe Tovar como protagonistas.

En la televisión, la actriz apareció en programas unitarios como Mujer casos de la vida real y La rosa de Guadalupe, mientras que para la serie Mujeres asesinas, participó en el capítulo “Las Cotuchas, empresarias”, adaptación de Las poquianchis, la trama que protagonizó en cine al lado de las actrices María Rojo y Patricia Reyes Spíndola, fue revivida por las tres actrices para la televisión.

En 2018, durante la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, la actriz fue reconocida por su amplia trayectoria en el cine y la televisión, esto por la asociación Mujeres en el Cine y la Televisión, que tiene la intención de reconocer el trabajo de las mujeres en México.

Entonces dijo que le preocupa “la situación de los jóvenes y los pequeños. Hay que darles mucha atención. Me lastima la miseria de muchos, se debe investigar cómo le hacemos para apaciguarla. No digo que todo mundo debe ser millonario, pero hay niños que no van a la escuela por la pobreza y por derecho deben recibir educación, sobre todo en el campo. En México ha habido momentos buenos, vamos a luchar por que todo mejore”. Descanse en paz, Pilar Pellicer.