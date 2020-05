Adiós a Yoshio, El hombre sensible de la balada romántica

El reconocido cantante mexicano Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio, falleció la tarde de este martes a los 60 años de edad, a causa de complicaciones derivadas del coronavirus. Fue ingresado al Hospital de Xoco, el pasado 2 de mayo, sin embargo, la tarde de ayer su deceso fue confirmado por periodistas cercanos a él como Gustavo Adolfo Infante.

“Estoy en condiciones de informar que lamentablemente falleció mi amigo, el gran cantante, El Samurai de la canción @YoshioOficial hoy a las 16:50 horas víctima de Covid-19. Me lo confirma Marcela, su esposa y compañera de vida”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los familiares no han hecho oficial el deceso, pero la noticia también fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (INDI): “Con profundo pesar el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Gustavo Nakatani Ávila”, escribieron en sus redes oficiales.

“Hombre sensible” es el significado en japonés de Yoshio (como lo llamaba su padre), el cual tomó como un sello distintivo de su arte en el canto, por el cual saltó a la fama en los años 70 y 80, primero, gracias a su participación en el Festival Oti, con el tema “Lo que pasó, pasó”, que le dio el primer lugar, a nivel local y por el que obtuvo el tercer sitio en la competencia internacional, celebrada en el Auditorio Nacional, de acuerdo con el sitio Bitácora del Auditorio.

Tras ello, fue elegido para representar a México en el Festival de la Canción Popular Yamaha en 1982, el cual se llevó a cabo en Tokio, Japón, donde obtuvo medalla de plata con la canción “Enséñame a querer” y la de oro por ser el Mejor intérprete absoluto. Más tarde con otros temas icónicos de la balada romántica como “Samurái”, “Escándalo”, “Reina de corazones” y “A mí manera”.

Viaje a su pasado. En 1931, el japonés Yoshigei Nakatani llegó a México y se instaló en el barrio de La Merced, de la capital del país. Comenzó como empleado en una fábrica de botones, pero quiso ser su propio jefe e inventó la botana que hoy se conoce como cacahuate japonés. Él fue el papá de Yoshio, y a quien se le atribuye la influencia por el canto pues, en sus ratos libres, se distraía cantando temas tradicionales de su patria.

Es decir, mientras, con el tiempo le heredaba la empresa a su hijo Armando, el talento artístico se lo dejó a sus otros dos hijos, a quienes tuvo con la mexicana Emma Ávila. Carlos Nakatani (1934-2004) fue un destacado pintor, quien también llegó a incursionar en el cine y Gustavo, quien se hizo de un nombre propio en la música mexicana.

Tras el éxito en los festivales de la canción entre los años 70 y 80, su fama llegó a trascender a nivel internacional, junto a Celine Dion, quien ganó también un festival de la canción en Canadá, e 1982, llegó a ser considerado como uno de los cantantes más destacados del momento.

“Para mí no había otra cosa más que el canto. Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí con mis padres a hacer una carrera artística. Mi papá se reflejaba en mí y me dieron todo su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi carrera”, dijo Yoshio en una entrevista.

Sin embargo, la música no lo tuvo conforme y con su éxito llegó a incursionar en la actuación, primero con un personaje en Casos de la vida real, en el que compartió elenco con María Rojo, y más tarde en programas como La hora marcada, El pecado de Oyuki, El cristal empañado y Una luz en el camino. Su última participación como actor fue en el 2007 en Pasión, la producción de Carla Estrada, en la que interpreta a un pirata retirado y que contrabandea diversos artículos.

En los últimos años se dedicó a apoyar la naciente carrera de su hijo Yosh Kaizan, quien recientemente lanzó un cover de uno de los temas más conocidos de su padre, “Samurai”. Antes hizo lo mismo con su hija Kaoru, una joven soprano que cobró reconocimiento al cantar “El fantasma de la ópera”, en dueto con el tenor José Luis Ordóñez.

“En esta vida se siembra lo que se cosecha, y usted siempre ha ofrecido cordialidad y cosas bonitas, por esto estoy aquí, acompañándolo en este lugar tan exquisito para la gente que nos dedicamos al espectáculo”, le dijo, en agosto del 2016, Armando Manzanero cuando estuvo como invitado de honor, en el concierto Lo maravi Yoshio de Manzanero. Como el famoso compositor yucateco, hubo otros compositores y cantantes que lo admiraron: “Ya no volveremos a cantar juntos querido hermano”, así lo despidió Carlos Cuevas.

Su material discográfico más reciente lleva el título Lo maravi Yoshio de Álvaro Carrillo, del cual tomó canciones en las últimas semanas durante conciertos a distancia, por medio de sus redes sociales en las que interpretaba también otros de sus éxitos, para invitar a sus fanáticos a no salir de casa durante la pandemia del Covid-19.

“Yoshio se fue como todo un guerrero Samurái, después de 11 días de haber luchado contra esta terrible enfermedad su cuerpo ya no resistió. Gracias por todas sus oraciones, sé que Yoshio se va con todo el amor que recibió de ustedes, su familia, amigos y compañeros más entrañables. Él vivió como esta canción que le recordaba sus orígenes japoneses y mexicanos… A SU MANERA”, lo despidieron sus seres queridos con un mensaje en su Facebook oficial y el videoclip del tema “A mi manera”. Descanse en paz.