Adiós Rubem Fonseca, un autor de literatura con mayúsculas

Rubem Fonseca dijo, al recibir el premio Machado de Assis: ““Yo escribí 30 libros. Todos llenos de palabras obscenas. Nosotros los escritores no podemos discriminar las palabras”. EFE

La partida de Rubem Fonseca (1925-2020) deja un gran vacío en las letras latinoamericanas, especialmente en Brasil, su país natal, pero también deja una estela sembrada de novelas y cuentos, cuya profundidad literaria le dio la capacidad de hilvanar una prosa mordaz, cruda, violenta y erótica, que al final lo llevó al campo de una crítica brutal contra la crueldad humana.

Nacido en Juiz de Fora, Minas Gerais, en 1925, Rubem era uno de los escritores más sobresalientes de América Latina y en su vasto corpus literario destacan novelas como El caso Morel, Agosto, El cobrador y El gran arte, esta última considerada por la crítica como la obra maestra del autor. Entre sus cuentos destacan “Lucia McCartney” (1967) y “Feliz año nuevo” (1975). Y algo sobresaliente de la obra fonsequiana, es que sus personajes predilectos son detectives, que lo llevaron no sólo a crear obras policíacas de alto vuelo, sino a conocer que la literatura con mayúsculas es la que hizo Rubem Fonseca.

Esta gran obra le hizo ganar innumerables premios, pero basta destacar tres: Camoes y el Juan Rulfo, que Fonseca recibió de manos del colombiano Gabriel García Márquez; y el Machado de Assis en 2015, uno de los principales galardones de la literatura brasileña.

Ayer, este autor falleció a los 94 años tras sufrir un infarto en su residencia en Río de Janeiro, informó su familia. La comunidad literaria en todo el mundo lamentó la muerte del escritor. El próximo mes cumpliría 95 años de edad.

De acuerdo con familiares, Fonseca sufrió un infarto durante una comida en su apartamento y llegó a ser trasladado a un hospital del barrio de Botafogo, en la zona sur de Río de Janeiro, pero llegó sin vida al local.

AUTO INCÓMODO. La obra de Rubem está marcada por un estilo ácido, violento, seco y directo, con buenas dosis de erotismo. Así, atravesó generaciones y fue blanco de diversas polémicas a lo largo de las décadas.

La más reciente fue hace pocos meses, cuando la Gobernación del norteño estado brasileño de Rondonia ordenó la retirada de las escuelas públicas de decenas de libros clásicos de la literatura nacional por su contenido “inadecuado”, aunque dio marcha atrás después de la ola de críticas que recibió.

La lista incluía diversos volúmenes de Fonseca y otros autores consagrados de la literatura brasileña, como Mário de Andrade, Machado de Assis o Euclides da Cunha.

En ese sentido, Fonseca siempre admitió el uso de un lenguaje “obsceno” en sus publicaciones y defendió que los escritores no pueden “discriminar las palabras”.

“Yo escribí 30 libros. Todos llenos de palabras obscenas. Nosotros los escritores no podemos discriminar las palabras. No tiene sentido que un autor diga ‘eso no lo puedo usar’”, dijo en la ceremonia de premiación del galardón Machado de Assis, otorgado por la Academia Brasileña de Letras, en 2015.

Fonseca no solo destacó como novelista, también fue reconocido por sus cuentos y ensayos e incluso por algunos guiones cinematográficos a los que dio vida con su pluma cruda y desgarradora.

Sus obras, en su mayoría policíacas, describen el día a día de la criminalidad, la prostitución y las desigualdades sociales y protagonizan la realidad de un submundo ficticio.

Incluso Mandrake, el abogado criminalista que fue uno de los personajes centrales de los libros El Gran Arte y La biblia y la bengala inspiró la serie Mandrake (2005), producida por HBO y representada por el actor brasileño Marcos Palmeira.

PERFIL. De origen mineiro, Fonseca nació el 11 de mayo de 1925 en la ciudad de Juiz de Fora (Minas Gerais). El escritor brasileño pasó su infancia en Río de Janeiro, donde luego se formó como abogado.

En la capital fluminense tuvo su primer trabajo como comisario de policía, que le daría la materia prima y el estilo propio para muchas de sus obras y que lo llevaría a estudiar Administración de Empresas en Estados Unidos. Poco tiempo después de su regreso a Brasil, en plena dictadura, se dedicó por completo a la literatura.

Se le conocía por ser “una persona recluida que adora el anonimato y se rehusa a dar entrevistas, como Dalton Trevisan y como Thomas Pynchon, que es su amigo personal. Aún así es descrito por sus amigos como persona simple, afable y de óptimo humor”, agrega el portal de la editorial. En sus obras se retrata sin miedo y de forma cruda la naturaleza humana y el mismo Fonseca reconocía que como autor debía decir lo que otros no se atrevían a mostrar.

Por ello, siempre apostó por un lenguaje “obsceno” en sus publicaciones y defendió que los escritores no pueden “discriminar las palabras”.

Su enigmática personalidad lo acompañó hasta el final de sus días, donde insistía en mantenerse anónimo tras una gorra y unas gafas oscuras cuando salía a caminar por las calles de Leblon, el barrio donde vivió los últimos años en la “cidade maravilhosa”.

Su obra fue traducida a diferentes idiomas . En México sus libros circulan bajo el sello Tusquets y Cal y Arena.