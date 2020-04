Adriana Barraza celebra los nuevos papeles de los latinos en EU

Entrevista. La aclamada actriz mexicana forma parte de la serie Penny Dreadful: City of Angels, creada por John Logan, “es importante que no solo hagamos papeles de narcotraficantes”.

“El actor no siempre tendrá protagónicos, incluso en México. Lo importante es que las historias de los productos norteamericanos incluyen a personajes importantes para latinos”, dijo.

Diversas producciones estadounidenses de cine, teatro y televisión han modificado sus calendarios debido a la actual situación de contención mundial en la cual nos encontramos, con retrasos de estrenos o en casos puntuales, cancelaciones de proyectos.

Sin embargo, el próximo 26 de abril, el canal Showtime estrenará su más reciente producción Penny Dreadful: City of Angels, creada por John Logan. Esta serie es un spin-off de Penny Dreadful, ficción británico-estadounidense de terror gótico que cuenta con tres temporadas en su haber, donde utiliza los orígenes de personajes como Drácula o el doctor Frankenstein para desarrollar su trama, la cual se encuentra ambientada en el Londres del siglo XIX.

Los Ángeles, 1938, es la época en la que se sitúa esta nueva historia, conservando sus características de terror, pero agregando tensiones tanto políticas como sociales. Dentro del elenco encontramos a figuras como Natalie Dormer (In Darkness, 2018), Daniel Zovatto (It follows, 2014), Jessica Garza (The Purge, TV Serie, 2018), Johnathan Nieves (See you yesterday, 2019) y la actriz mexicana nominada a los Premios de la Academia en 2006, Adriana Barraza (Rambo: The Last Blood, 2019; Babel, 2006).

La actriz mexicana Barraza, quien se encuentra en Miami, compartió con Crónica su experiencia durante dicha producción, además de compartir su opinión ante la problemática con la que estamos conviviendo en estos días:

“Por el momento, me encuentro siguiendo todas las indicaciones de las autoridades. El ánimo va y viene, debido a todos los cambios políticos, económicos y sociales que estamos sufriendo y que crean incertidumbre y miedo. Aún con esto, hay que abrazar nuestras emociones, intentando escudarse con actividades en casa que puedan ser benéficas para nosotros”, expresó la actriz ante la presente cuarentena.

Adriana Barraza Acting School es la academia que la maestra fundó, y actualmente dirige con su esposo Arnaldo Pipke, donde continúan con clases online para mantener la unión en dicha comunidad estudiantil formada con casi 100 alumnos. Los actuales acontecimientos no solo han afectado a esta prestigiosa academia actoral, sino también a todo el gremio artístico sobre el cual opina la actriz:

“Muchos de mis compañeros la están pasando mal, me solidarizo por completo con ellos, deseando que se recuperen laboralmente lo más pronto posible, aún sin tener la certeza de las posibles repercusiones que esto pueda traer al sector creativo tanto en Estados Unidos como en México, ya que estamos viviendo al día”, comentó.

Hablando de sus proyectos a futuro, así como los que están próximos a estrenarse, la actriz de Amores perros (2000) compartió su experiencia durante la realización de su nueva serie Penny Dreadful: City of Angels, en donde interpreta a María Vega, la matriarca de una familia de raíces mexicanas que se debate entre la legalidad y los bajos fondos de la ciudad y cuyo hijo Tiago, interpretado por el actor costarricense Daniel Zovatto, trabaja como detective y le sigue la pista a un cruel asesino.

“Fue un arduo trabajo de ocho meses para un total de 10 capítulos, lo que nos da una idea del cuidado a los detalles. Fue una serie donde encontré personas maravillosas como John Logan (Hugo, 2011, guionista) quien realizó un trabajo espectacular, además de conjuntar un elenco que se transformó en una familia, donde el compromiso era total. La posibilidad de trabajar con directores de diversas nacionalidades (España, Inglaterra, Croacia y E.U.), les da a los actores un panorama amplio acerca de diversos procesos creativos”, explicó.

Al hablar del reparto de la serie, la actriz mexicana agradeció el ambiente y profesionalismo durante los procesos de grabación junto a figuras como Natalie Dormer (Game of Thrones) o el actor y comediante Nathan Lane (Trixie, 2000), con quienes, durante ocho meses compartió set en Santa Anita, un pequeño poblado dentro de Los Ángeles.

La oleada de artistas y creativos mexicanos en proyectos hollywoodenses ha ido en ascenso en los últimos años, dejando una importante cuota del talento cultivado en nuestro país. Sin embargo, existen diferencias en forma y fondo de la industria fílmica en Estados Unidos en comparativa con la mexicana, distancias de las que nos habla la intérprete de María Vega en la nueva serie:

“Creo que nuestros estándares de calidad son similares a los hollywoodenses, pero la gran diferencia de la industria nacional y latinoamericana es la limitante que los presupuestos conllevan en las diversas producciones. Nuestro talento recae en la capacidad de resolución de conflictos aunados a la falta de solvencia económica, entregando excelentes productos que tendrían que recibir mayores incentivos por parte del gobierno, así como el desarrollo de regulaciones en distribución fílmica para una mejor recuperación monetaria”, propuso Barraza como posible solución.

Aún con el éxito del gremio mexicano creativo en el panorama internacional, existe un sector de la población nacional que mantiene una idea acerca de la falta de protagonismo del artista latino en Estados Unidos debido a las barreras que pueden producir los marcados estereotipos, siendo la propia maestra Barraza quien nos acerca, desde su entorno, a la percepción de nuestra contribución en la industria de nuestros vecinos del norte:

“El actor no siempre tendrá protagónicos, incluso en México. Lo importante es que las historias de los productos norteamericanos incluyen a personajes importantes para latinos, y que no solo hagamos papeles de narcotraficantes. No solo en E.U. sino también que otros países puedan crear personajes dignos para nosotros, y aún así artistas como Eiza González, Diego Luna o Gael García están destacando con papeles protagónicos”, dijo la actriz de Bajo un mismo rostro (1995).

“John Logan, posee orígenes irlandeses, lo cual le llevó a tener interés por contar como el mexicano forma parte de los cimientos y construcción de la sociedad norteamericana, así como el entorno familiar de nuestro país, observándonos como individuos sumamente complejos”, concluyó la artista sobre el primer contacto con el creador de la serie y expresando su gratitud ante la oportunidad de tener dicha experiencia en esta nueva producción.