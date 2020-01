Adultos mayores que laboran como empacadores incentivan el desuso de las bolsas de plástico

Adultos mayores que laboran como empacadores incentivan el desuso de las bolsas de pl谩stico

A una semana de que la prohibición de las bolsas plásticas entre en vigor en la Ciudad de México, cientos de personas de la tercera edad que trabajan a diario empacando productos en los supermercados celebran la medida implementada por las autoridades.

Diciéndole adiós a las bolsas y con una sonrisa, los adultos mayores, además de recibir con buenos ojos la medida, también se han convertido en agentes de cambio que incentivan entre la ciudadanía el uso de cajas de cartón y bolsas de tela para transportar las compras.

Bernardo, de 61 años, trabaja desde hace poco más de tres años empacando cosas en un supermercado ubicado en la zona norte de la ciudad y comentó cómo, a pesar de que en un principio temía perder su empleo, el día de hoy trata de concientizar a la gente sobre los beneficios que la nueva disposición trae consigo.

“Al principio, cuando me enteré de que este año ya no iba a haber bolsas, me asusté mucho porque mi trabajo depende de ello; pero desde el primero de enero, gracias a Dios, lo único que cambió es el plástico por la tela, mi trabajo sigue siendo el mismo”, mencionó.

Y agregó: Decirle adiós al plástico ya era algo necesario y yo que tengo 61 años y a pesar de que, como dicen, nos cuesta mucho más cambiar, lo entiendo perfectamente, por eso cuando veo a alguien enojado por tener que cargar sus cosas, le digo que no se enoje, que entienda que el planeta nos necesita y que no nos cuesta nada cambiar”.

Crónica realizó un recorrido por varios supermercados de la CDMX, donde confirmó que la nueva norma se está cumpliendo rigurosamente, pues las personas que acuden a realizar sus compras han empezado rápidamente a popularizar las bolsas de tela.

Además de ello, los empacadores de la tercera edad ofrecen, si son varios los productos adquiridos, la opción de poderles otorgar una caja de cartón grande en donde los capitalinos puedan poner y transportar sus compras con mayor facilidad.

Al igual que Bernardo, don Francisco, como es conocido por la gran mayoría del personal y clientes de otro supermercado en la zona oriente de la ciudad, dijo que desde finales del año pasado la empresa donde labora les informó de los cambios que estarían vigentes a partir del próximo año; sin embargo, él y sus compañeros empacadores se motivaron para continuar atendiendo a los compradores con la misma “paciencia y alegría”.

“Tengo muchos años empacando cosas para la gente y me ha tocado ver cómo con el paso de los años todo va cambiando y sin dudas dejar de usar bolsas, aunque en un principio nos va a resultar complicado, a la larga será de las mejores cosas que podamos hacer por el medio ambiente”, señaló el sexagenario.

Y explicó cómo es que incentiva a las personas para comprender que el uso de otras opciones en lugar de plástico con el paso del tiempo resultaran igual de cómodas, viables, económicas y sobre todo mucho más ecológicas que el uso de bolsas de plástico.

“Yo me pongo a platicar muchas veces con los compradores y les empiezo a recomendar que compren su bolsa de tela, así a la larga ahorras más, se ven bonitas y son totalmente útiles y si no traen dinero les ofrezco poderles poner sus cosas en cajas de cartón, de esas que la tienda ya no ocupa; y la buena noticia es que casi todas las personas con las que me ha tocado hablar han sido comprensivas y se van felices a casa”.