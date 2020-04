Advertencia morenista: no vale dar cheque en blanco presupuestal a AMLO

Desde Morena, en la Cámara de Diputados, dan un primer aviso de que no está fácil sacar adelante la iniciativa para dar un cheque presupuestal en blanco al Ejecutivo en casos de crisis. No se trata de mayorías, sino de lo que eso puede significar: "En la izquierda peleamos para que no ocurriera más, para que el Presidente, hoy, no haga lo que se hizo antes”, señala una fuente de alto nivel morenista en torno a las dudas que tienen los legisladores de la mayoría en torno a que el presupuesto sea modificado sin pasar por el Congreso, aún si esto sólo es en casos de crisis económicas.

Como se recordará, el Ejecutivo mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados para permitirse enviar recursos a sus proyectos prioritarios en situaciones de contingencia. Así, el presupuesto aprobado por los diputados sería modificado sin consulta.

“Hay que decirlo, también, pretende pasar por encima del Congreso", señala la fuente de Crónica sobre lo que diversos legisladores del grupo mayoritario en San Lázaro están señalando a su dirigencia partidista y legislativa.

El pasado jueves llegó a San Lázaro la iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto de Egresos y Responsabilidad Hacendaria. “La iniciativa no puede pasar. Los diputados aprobamos un presupuesto destinado a sectores específicos. No podemos decir más, pero en Morena, definitivamente, no estamos de acuerdo", en lo que coincidieron varios legisladores que compartieron su opinión con este diario.

La mayoría de Morena en Cámara es suficiente para sacar adelante modificaciones a leyes federales, aunque podría ser cuestionada la constitucionalidad de la propuesta si esta es aprobada como fue planteada.