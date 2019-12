Advierte MC en el Senado que las adiciones al T-MEC detonarán ola de amparos

Los cambios en el T-MEC abren la puerta a una ola de amparos contra la intervención de Estados Unidos en México en materia laboral al permitir de manera soterrada que Estados Unidos y Canadá puedan vigilar a las empresas mexicanas a través de paneles que permitirán la visita de inspectores a nuestro país, advirtió Movimiento Ciudadano a través del senador Samuel García Sepúlveda.

“Creemos que va a haber una DEA en materia laboral en México y lo más preocupante es que sería completamente inconstitucional, se violaría el artículo 16 y 89 de la Constitución, esto va a provocar una gran ola de amparos y la inconformidad de los empresarios con este tema”, alertó.

Recordó que el artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su propiedad sin mandamiento escrito de la autoridad competente motivado y fundado; en tanto el artículo 89, indica que el Ejecutivo federal está obligado a dirigir una política exterior de no intervención.

La adenda del TMEC —acusó— es inconstitucional al crear agregados laborales de los países socios, que vigilarán a las empresas mexicanas (in situ) en el cumplimiento de la Ley del Trabajo, que llevarán los casos ante paneles.

En la víspera, el subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, aceptó que si bien no habrá inspectores laborales, los paneles de controversia que se activarán para dirimir asuntos laborales podrán solicitar información en el marco de las investigaciones que realicen, incluida la visita de inspectores a las empresas.

“Por ningún motivo, un servidor público gringo es competente para venir a revisar las empresas mexicanas, esto va a provocar una ola de amparos, ¿cómo van a entrar los americanos a nuestras empresas si no son autoridades competentes y jamás van a tener un documento fundado y motivado para hacer un acto de molestia”, reprochó el senador de Movimiento Ciudadano.

García Sepúlveda explicó que los amparos contra las inspecciones procederán porque una adenda del TMEC no puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. Por otra parte, reprobó los cambios a las reglas de origen para proteger a las grandes armadoras automotrices estadunidenses.

El senador de MC recordó al presidente López Obrador que el artículo 89 constitucional exige al Poder Ejecutivo nunca permitir el principio de intervención.