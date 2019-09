Advierte Monreal de parálisis legislativa por desacuerdo en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal reconoció que la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados si puede paralizar los trabajos del Congreso de la Unión, con lo cual se bloquearan las reformas constitucionales que busca impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, llamó a sus correligionarios de Morena en San Lázaro a alcanzar acuerdos con la oposición para no trabar la actividad legislativa, pues consideró que no es justo que por incapacidad para llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados, se afecte al Senado.

“No está fácil, yo hago una recomendación de que antes de que actúen de manera legislativa agoten el dialogo porque nos van a involucrar en un conflicto que no es nuestro”, estableció

Monreal demandó a la mayoría que encabeza Morena en San Lázaro, que antes de reformar la ley para mantener la mayoría incluso por los tres años que dura esta legislatura en diputados, se agote el diálogo para alcanzar acuerdos y desactivar este escenario de parálisis legislativa.

“La falta de diálogo, la falta de encuentro, la falta de capacidad para sentarnos a resolver un problema que es fundamental para el país y que no puede paralizarse el congreso por la falta de capacidad de todos los dirigentes para ponernos de acuerdo, esa es la verdad…”, sostuvo

Insistió en que de no llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados, habrá una parálisis parlamentaria en el Senado y como consecuencia no existirán las condiciones para aprobar reformas constitucionales.

“Aquí ( en el Senado) la mayoría la tiene morena, si van los cuatro partidos juntos, PRD, PAN, MC y PRI no tenemos mayorías calificadas y eso implica que habría parálisis legislativa y no lo merece el pueblo de México”, recordó

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, consideró que no es cosa menor lo sucedido en San Lázaro, por lo cual advirtió que no cederán hasta que no se respete la ley.

“Lo que pasó en la mesa directiva no es cosa menor y no es por un acuerdo entre partidos, es porque no se está respetando la ley y debemos hacer algo como grupos parlamentarios para que no se siga con esta tentación de reelegirse”, recalcó