Aeropuerto de Santa Lucía, listo en tiempo récord gracias a militares: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que gracias al trabajo disciplinado y profesional de las Fuerzas Armadas, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles será construido en tiempo récord.

Al conmemorar en la base de Santa Lucía el 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, enfatizó que este proyecto será una hazaña de la ingeniería militar y significará ahorros a la hacienda pública por 100 mil millones de pesos.

Expuso que este nuevo complejo aeronáutico será un alivio para el sistema aeroportuario de la Ciudad de México.

El jefe del Ejecutivo destacó que el nuevo aeropuerto será un ejemplo por su enorme calidad, apego al presupuesto y construcción en tiempo récord.

“Vamos en tiempo y presupuesto y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial con bajo costo, mucha calidad y en poco tiempo”, señaló ante los mandos del Ejército.

“Lo podemos hacer porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares”, aseveró.

López Obrador reiteró que para el gobierno que encabeza fue la mejor decisión abandonar el proyecto de Texcoco, ya que representaba muchos problemas económicos y ecológicos.

Afirmó que en Santa Lucía existen mejores condiciones para el desarrollo del aeropuerto, como la resistencia del suelo.

“Fue una bendición la decisión que se tomó consultando al pueblo, de abandonar el proyecto de Texcoco que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significada de toda índole: económica, ecológica, de calidad de suelo, pero fue muy importante que se dijera no a ese proyecto porque no le conviene a la nación”, añadió.

Se tiene previsto que el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles esté listo el 21 de marzo de 2022.

El presidente de la República aprovechó el momento para informar que el próximo 2 de mayo asistirá al izamiento de la bandera nacional en el Bosque de Chapultepec para conmemorar la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial.

Supervisa avances

Flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional, y la Marina, Luis Cresencio Sandoval y el almirante, Rafael Ojeda Durán, respectivamente, el Jefe del Ejecutivo observó las instalaciones desde un vehículo.

El primer punto fue la pista y plataforma militar que, de acuerdo con plan maestro de desarrollo, será de tres mil metros de longitud por 45 metros de ancho.

La siguiente parada fue la terminal de pasajeros, que de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá capacidad para 19.5 millones de pasajeros en sus 220 mil metros cuadrados de longitud.

De acuerdo con el plan maestro del aeropuerto internacional General Felipe Ángeles, en su primera fase, el edificio dispondrá de 34 posiciones de contacto, y en su etapa final (tercera fase), cuya conclusión se prevé para 2052, pueda atender hasta 85 millones de pasajeros en 84 posiciones de contacto.

Al final de la visita, López Obrador supervisó las obras de la torre de control que tendrá una altura de 88 metros.

“Será un ejemplo de limpieza y elegancia de diseño con reminiscencia de nuestro pasado prehispánico”,señalaron los ingenieros militares.

De acuerdo a estimaciones de la Sedena, el puerto aéreo deberá esta concluido el 21 de marzo de 2022.

Atenderá 119 mil 571 operaciones anuales y alrededor de 470 toneladas de carga. Hasta el momento, el avance global de la nueva terminal aérea es del 5 por ciento.

Destaca ahorros presupuestales en construcción de nuevo aeropuerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que con los trabajos realizados por personal militar en el sitio se tienen grandes ahorros.

En un mensaje dado desde la futura torre de control de la terminal, subrayó la labor que realiza el personal castrense, y que gracias al buen ejercicio del gasto público se protege el dinero que proviene del pueblo mexicano.

“Se nos informó que estamos avanzando en tiempo, calidad y con ahorros en el en el presupuesto. Recuerden que el presupuesto tiene que ver con la hacienda pública, el presupuesto es el dinero del pueblo así que si se ahorra es para beneficio del pueblo.

“No es para ganancias de particulares, esa es la diferencia entre la administración privada y la administración pública”, señaló el titular del Ejecutivo Federal a los trabajadores del Frente de Obra 5.

“Vamos adelante con la moral en alto a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos”, enfatizó Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que los trabajos de la primera etapa del puerto estén concluidos el 21 de marzo de 2022.

ijsm