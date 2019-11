Agradece López Obrador aprobación del Presupuesto 2020

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el trabajo de los diputados para garantizar los recursos que serán destinados a los programas sociales.

En su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal aseguró que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores y niños, niñas, aunado a que habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios.

“Agradecer a los diputados porque se aprobó el Presupuesto para 2020 y se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente para el bienestar del pueblo”, celebró en Palacio Nacional.

Luego que los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos para 2020 en una sede alterna por la presencia de organizaciones campesinas en San Lázaro, López Obrador se dijo muy contento con el trabajo realizado por los legisladores y afirmó que dichos recursos garantizarán el desarrollo del pueblo de México.

"Están garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, incluso se está considerando el aumento a la inflación para 2020", anotó.

Aseguró que con el presupuesto aprobado será posible entregar a 11 mil millones de estudiantes de todos los niveles becas para que continúen en las escuelas, y se garantizará la expansión del programa Sembrando Vida y con ello generar 400 mil empleos permanentes.

"Se garantizó el que haya atención médica, medicamentos gratuitos, ya lo hemos dicho, aunque no está en el presupuesto, porque es un fideicomiso especial, se amplía el presupuesto en salud en 40 mil millones de pesos y vamos a entregar los fondos para el mejoramiento de las escuelas del país, ya está el presupuesto para 107 mil escuelas", detalló.

Indicó que gracias al combate a la corrupción y a la eliminación de los lujos en el gobierno, se pueden disponer de más recursos para impulsar proyectos estratégicos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía.

Ante el amago de organizaciones campesinas, quienes durante más de una semana han mantenido sus protestas en el Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir recursos, el Ejecutivo federal afirmó que los moches no volverán a ser una practica en su administración.

El mandatario explicó que su política de entregar recursos directos a los beneficiarios obedece a las peticiones que diversos mexicanos le hicieron durante sus recorridos por el país.

"¿Qué me recomendaron en la campaña mis asesores, los de abajo, las mujeres, los hombres, los ciudadanos? Si ganamos licenciado, lo que vaya a mandarnos que nos los entreguen de manera directa porque si no no llegan o llega incompleto", comentó.

El Ejecutivo federal agregó: "acerca de que van a protestar a dónde yo vaya, tienen todo su derecho. El que nada debe, nada teme".

Organismos autónomos deben apretarse el cinturón, dice

Luego de que los diputados aprobarán el presupuesto de egresos 2020, que incluye reducciones a órganos autónomos como la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente, Andrés Manuel López Obrador señaló que "todos se deben ajustar a la austeridad".

Aunque concedió revisar el presupuesto, el mandatario federal señaló que todas las entidades de gobierno deben tratar de hacer más cosas con menos dinero.

Ayer, el INE advirtió que un recorte de mil millones de pesos, como fue lo avalado esta madrugada por el Congreso, pondría en riesgo a la democracia.

De igual forma, el instituto advirtió que algunas propuestas en el Legislativo, como reducir el periodo de los consejeros, es un plan que busca restar autonomía a la autoridad electoral.

ijsm