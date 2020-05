Agradece SEP esfuerzo adicional de madres ante emergencia por COVID-19

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), felicitó a todas las madres de familia que durante la contingencia sanitaria por COVID-19 han hecho un esfuerzo adicional en la implementación del programa Aprende en Casa.

"Me siento orgulloso de felicitarlas por ese esfuerzo adicional tan grande que como tutoras educativas de sus hijas, hijos, nietas y nietos realizan en estos tiempos tan difíciles en casa, apoyando su aprendizaje", expresó en un video difundido en su cuenta de Twitter (@emoctezumab).

En este sentido, reconoció las labores que realizan dentro de los hogares para que la educación en México no cese y permita a los menores continuar su aprendizaje.

"Esto las eleva a la categoría de heroínas en cada hogar. Les agradezco a cada una de ustedes el empeño y la dedicación puesta a todas las actividades y tareas para que la educación de sus hijos e hijas continúe y se fortalezca", añadió.

Moctezuma Barragán conminó a las madres de familia a disfrutar la experiencia de atestiguar el proceso de aprendizaje de los y las menores.

"No se preocupen. No es un tema de exámenes o de aprobar. Es un tema de aprender, de gozar, de hacer suyos los conocimientos y no sólo de los libros de texto. Hablen con ellos sobre su infancia y de cómo era México a su edad", finalizó.

havh