Agreden a director de Preparatoria en filtro sanitario en Chapala

El Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) hizo una condena enérgica por la agresión y detención arbitraria del director de la Preparatoria de Chapala, Juan Ramón Álvarez López.

En una carta pública dirigida al alcalde de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, el director del SEMS, César Barba Delgadillo y las directoras y directores de las 180 preparatorias de la UdeG, manifestaron su indignación, exigen que se investigue la actuación de los policías municipales agresores y que se apliquen sanciones ejemplares contra los responsables.

Abordado vía telefónica, desde su domicilio en Chapala, el director de la Preparatoria Regional de ese lugar, Juan Ramón Álvarez López, circulaba en su camioneta la tarde del viernes 1 de mayo, por la carretera a Chapala. En un “filtro” sanitario por el COVID-19, situado a un kilómetro de la población, fue golpeado hasta dejarlo inconsciente. Fue esposado y arrestado y al final lo dejaron libre sin explicación alguna.

Los policías le impidieron el paso a Chapala porque su credencial del INE no tenía domicilio en esa localidad. Él les dijo que desde hace ocho meses vive en ese municipio distante a 50 kilómetros de Guadalajara y los mostró la credencial que lo acredita como director del plantel de bachillerato de la UdeG.

La explicación no satisfizo a tres uniformados municipales, quienes ahí, con la complacencia de un Policía Vial estatal, bajaron al profesor de su camioneta y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

“Sin mediar absolutamente ninguna situación de por medio, un policía abrió la puerta de la camioneta, me jaló de la camisa, comenzó a forcejear y trató de quitarme las llaves del vehículo. Al no poder hacerlo, pidió el apoyo de uno de sus compañeros. El otro elemento de la Policía de Chapala se metió por el otro extremo de la puerta y también empezó a forcejear y tratar de golpearme”, manifestó.

Continuó con el relato: “El policía me tomó del cuello, me bajó de la camioneta, trató prácticamente de estrangularme. Llegó al extremo de dejarme sin respiración, perdí el conocimiento, caí al suelo y cuando estaba reaccionando, se abalanzó y me puso la rodilla en el tórax, lo cual fue sumamente agresivo, porque me volvió a sofocar. Me vuelve a agarrar del cuello, me volvió a apretar y prácticamente pierdo el conocimiento”, relató.

El docente fue esposado y lo retuvieron en un patio anexo a la comandancia.

César Barba Delgadillo, director del SEMS, afirmó que la oficina del abogado general de la UdeG, tomó el caso y auxiliará al profesor Ramón Álvarez, en la presentación de la querella ante la Fiscalía General.

“Nos preocupa mucho que esta situación pudiera replicarse en otros municipios. Evidentemente, lo que le pasó al maestro Ramón Álvarez es un hecho reprobable y lamentable que condenamos todas las autoridades del Sistema de Enseñanza Media Superior. El asunto lo turnamos a la oficina del abogado general de la universidad, para que sea éste el que lo analice y de seguimiento por las vías legales para atender la agresión de la que fue objeto nuestro compañero Ramón Álvarez”, expresó.

El director del SEMS pidió que no se repitan agresiones como las que sufrió el director de la Preparatoria de Chapala, ya que la situación extraordinaria que se vive en todo el mundo, demanda una actuación responsable de las autoridades y no actos de prepotencia.

Álvarez López adelantó que presentará una denuncia por abuso de autoridad en contra de los policías de Chapala y en contra del elemento de tránsito estatal. También presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

