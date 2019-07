Agreden huachicoleros a personal de Pemex y de la GN en Tepeaca

Un enfrentamiento entre huachicoleros contra personal de Seguridad Física de Pemex, de la Policía Municipal de Tepeaca, en Puebla, y de la Guardia Nacional, se registró este viernes en la localidad de San José Carpinteros, lo que dejó cuatro lesionados (un civil y tres policías), 13 detenidos, entre ellos el líder de los ladrones de combustible en la zona, así como dos patrullas de Pemex incendiadas.

De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento se registró cerca de las 11:30 horas a un costado de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 156+000, donde personal de Pemex acudió tras recibir una llamada anónima y sorprendió a un numeroso grupo de ladrones de combustible, que de inmediato los agredió con palos y piedras.

El personal de Pemex atacado solicitó apoyo por radio a policías municipales y a la Guardia Nacional, que arribaron al lugar para tratar de hablar con los agresores y calmar la situación, pero los lugareños también los atacaron y no conformes incendiaron las dos patrullas de Pemex, según destaca un comunicado de la vocería de la Guardia Nacional.

Aunque en principio se informó que el personal de Pemex había sido retenido, esta versión no se confirmó.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Manuel Alonso García, informó que fueron detenidas 13 personas por esta agresión al personal de Pemex en el municipio de Tepeaca y señaló que esta “es una zona donde los grupos delictivos se hacen apoyar por la población. No es la primera vez que cuando se incursiona para atender tomas clandestinas son agredidas las autoridades”, declaró a periodistas.

Asimismo, señaló que Genaro “N”, alias el General, identificado como líder de la banda dedicada al robo de gas LP en la región, así como responsable de asaltos en carreteras, secuestros y extorsiones, fue detenido tras el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y llevado a una clínica del centro de Tepeaca, lo que provocó varias horas de tensión, ya que en calles aledañas a la clínica se desató una balacera entre presuntos huachicoleros, militares y efectivos de la Policía Federal, pues surgió el rumor de que intentarían rescatar al ladrón de combustible.

El escenario causó que negocios del centro de Tepeaca cerrarán, que los lugareños se encerrarán en sus casas y las calles quedarán vacías ante el temor de nuevos enfrentamientos.

La Guardia Nacional reporto en un comunicado que derivado de esta tensa situación, reforzarán los patrullajes en la zona junto con las autoridades municipales y fuerzas federales para controlar la situación.