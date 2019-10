Aguerridos los del verde

Quienes se están poniendo aguerridos por el tema de la desaparición de los 20 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción de un mercado público en Zapotitlán, Tláhuac, son los diputados del Partido Verde Ecologista de México, quienes, además de abrir la puerta del recinto legislativo a los locatarios para escuchar sus denuncias, sus compañeros legisladores exigieron al alcalde, Raymundo Martínez Vite, dar la cara e informar dónde pararon los recursos, que según él, ya se gastó en estudios de suelo, algo que no le han creído. Además, en voz de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, exigieron una comparecencia con el alcalde de Tláhuac, algo que, como todo mundo suponía, no iba a ocurrir, pues de inmediato los diputados de Morena lo cubrieron y desecharon el punto de acuerdo para la rendición de cuentas. Sin embargo, los verdes amagaron con no quedarse con los brazos cruzados y no soltar el asunto hasta que aparezca el dinero que desaparecieron tanto Martínez Vite como el exdelegado Rigoberto Salgado. ¡Cómo los ven!

En la bancada de Morena, ni adónde arrimarse

Desde las filas de Morena nos cuentan que en el Congreso de la Ciudad hay preocupación, desencanto y escepticismo luego de que se conformó un minibloque con todos aquellos legisladores que se sienten desplazados y que no son tomados en cuenta. Ahora, no saben con quién arrinconarse, puesto que están divididos y las decisiones de la bancada no tienen pies ni cabeza. Todo porque 15 diputados de Morena, el PT y la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social emitieron un pronunciamiento en el que piden a la coordinación y vicecoordinacion del grupo parlamentario mayoritario poner fin a los excesos, la discriminación y la guerra sucia. Este bloque, que es definido como una tercera vía, lo integran los siguientes legisladores: Fernando José Aboitiz Saro, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Rigoberto Salgado Vázquez, Alberto Martínez Urincho, José Emmanuel Vargas Bernal, Nazario Norberto Sánchez, Alfredo Pérez Paredes, Eduardo Santillán Pérez, Eleazar Rubio Aldarán, Efraín Morales Sánchez, Leonor Gómez Otegui, Paula Soto Maldonado, Yuriri Ayala Zúñiga y Guadalupe Aguilar Solache, estas últimas, fueron las primeras en dudar y echarse para atrás para formar parte de la minibancada, pues quieren seguir con los privilegios que les da a cuentagotas el grupo coordinador y vicecoordinador. Desorientadas las muchachas.

Lo adelantamos: Tepiteños, más vivillos que la Procuraduría

¡Se los dijimos! La Unión de Tepito ganó la batalla judicial con una ráfaga de fotografías y videos con la que se aferran que fueron detenidos de forma ilegal y en lugares distintos. Y es que dicen por ahí que la liberación de 30 personas detenidas durante el operativo en Tepito no es culpa del polémico juez Jesús Delgadillo Padierna, sino de los procedimientos judiciales mal elaborados que no embonan con el nuevo Sistema Penal Acusatorio y provocan vacíos que están aprovechando los habitantes del Barrio Bravo para defenderse y dar elementos al juez para dudar de la culpabilidad y eventualmente soltar a los detenidos. La Unión recopiló videos y fotografías que fueron pieza clave para lograr la liberación de sus miembros. Por ejemplo, la justificación de Delgadillo Padierna para soltar a los tres tepiteños —quienes son familiares de El Lunares, capo de Tepito— fue por inconsistencias en el caso. Ayer, el juzgador determinó que no era posible acreditarles delitos, ni siquiera de forma probable, puesto que no coincidía el lugar de la detención de éstos con las pruebas que entregó la Procuraduría. Algo recurrente que ha servido a la defensa del hampa.

