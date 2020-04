Ahora la vida sucede adentro...

El mes pasado, un señor vestido de astronauta sanitizó avenida Sierravista porque la tortillería, la panadería, el pollo rostizado y los abarrotes siguen abiertos; la tienda de “cupcakes” y pasteles ahora vende cubre-bocas y desinfectante, además de los productos usuales de pastelería; y en el súper desinfectan el carrito y las manos de quienes llegan. Es todo lo que sé del mundo que rodea las puertas blancas de nuestra casa. Ahora la vida sucede adentro.

Por las mañanas decidimos quién cocina, y cada quién hace lo suyo. Mamá, Laura, da clases en línea y mi hermana, Adriana, toma sus clases, también en línea. Se turnan la computadora y yo me encierro en mi cuarto a buscar qué reportear.

Si no me ocupo de lo cotidiano todo se vuelve un ciclo infinito de repeticiones. El eje de todas las conversaciones es “¿qué haces tú durante la cuarentena? ¿Cómo estás pasando esta contingencia? ¿Te estás quedando en casa?”

Mi vecino y amigo de infancia sale a pasear a sus perros por la noche, dice que es lo que lo mantiene cuerdo. Mi terapeuta tiene a su gato. Tantas mascotas encargadas de la cordura en estos meses. Yo tengo el limón, el romero, el peral que todavía no da frutos, la mata de chile y de tomate en el jardín. He estado sanando mis heridas en los cuerpos de las plantas.

“¿Sabían que la depresión afecta también la producción de leptina, que se encarga de la sensación de saciedad? La leptina tarda aproximadamente 20 minutos en dar la señal de satisfacción a la hora de comer. Si estás deprimido no generas suficiente serotonina, por lo tanto no segregas suficiente leptina y nunca te llega la señal de satisfacción. ¡Por eso sientes que no te llenas, la sensación es algo real!”, explica Adriana en la comida. Ella nos dice lo que sabe, y le preguntamos cosas que no sabe para que investigue y nos informe. Le pregunto por qué entonces casi nunca siento hambre.

No sabe la respuesta, pero me lanza otro dato. “Las neuronas simpáticas y parasimpáticas conectan el aparato digestivo con el sistema nervioso central. Cuando está activado tu sistema nervioso parasimpático, todo funciona normal. Pero cuando se activa el sistema nervioso simpático, toda la sangre y energía se concentran en la posibilidad de pelear o huir, interrumpiendo las demás actividades, como la digestión. Por eso los ansiosos tienen problemas con el estómago", dice ella, que toma melatonina para poder dormir.

Me gustaría saber qué sucede exactamente en el cuidado de la naturaleza, que me permite conciliar la idea de estar viva mientras riego las plantas. He teorizado sobre la disciplina, el cuidado y la constancia. Concluyo que si un árbol aguanta el peso de los ahorcados, puede aguantar el peso de mis suicidios internos. Algo de eso tiene que haber.

Descubrí plagas en el jardín y se me va la cuarentena mirando por la ventana pensando en las hojas carcomidas, los bultos como un papiloma de las ramas, las hormigas implacables que han empezado a devorar todas las debilidades que encuentran.

Este año el limón dio pocos azahares, por lo tanto hay pocos limones. Al darse cuenta del escaseo de producto este año, mamá y hermana se unieron a la campaña, haciendo real la labor de rescate: ya le pusimos agua con jabón a las hojas, ya le pusimos cal a los troncos, y aunque notamos algunas mejorías, la plaga persiste.

“Las enfermedades mentales no se van nunca, ¿verdad?”, le pregunto a la estudiante de ciencias de la salud, siempre durante la comida.

Levanta los hombros como si “equis”, pero niega con la cabeza al mismo tiempo. “Pues tienes que estarte observando, cuidarte toda la vida, cuidar tus hábitos para no recaer. No se van por completo”, contesta y yo me levanto de nuevo a regar el limón. A días se me olvida y trato de resarcirme poniéndole la manguera en la noche. A veces, por ansiedad, lo riego 3 veces.

El agua con jabón fue idea de mi abuelita, pero sólo mi mamá sabe cómo sacar el agua de la lavadora sin inundar el cuartito: la salud mental, como cuidar las plantas, es un esfuerzo colectivo. Pienso en las personas que están solas con sus ecos internos, sus ideas recaídas -reiteradas, repetidas, inescapables- en quienes se acompañan de gente que no cuida su salud mental. Salgo a regar las suculentas, el albahaca, la ‘vapo-rub’ y los cebollines.

Mi abuelita me cuenta por teléfono que lleva años luchando por las tres bugambilias de su jardín. Ahora, por fin convenció a mi abuelito de ayudarle a amarrar las ramas de una B. que está creciendo sobre otra y no la deja tomar el sol. Fuera de eso, no han salido de casa. Recién les dio por caminar en las noches, pues viven en un cerro Vallartense y a esa hora no se cruzan a nadie.

Mi tío es su vecino de enfrente, pero hace más de un mes que sólo se ven a través de las rejas de sus casas. Ningún abrazo.

Abrazo a mi mamá, abrazo a mi hermana. Me quedo en ovillos por las mañanas, abrazando una almohada.

De fondo, la vida continúa en el esfuerzo de comer a las horas correspondientes, dormir a las horas supuestas, y cuidar un cachito de tierra.

havh